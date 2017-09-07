В Тверь идёт тепло, но не надолго

К выходным и началу следующей недели обещают существенное потепление. Правда, не надолго, так что будем надеется, что "бабье" лето у нас ещё впереди. Как сообщает тверской гидрометцентр, температура воздуха прогреется до +24, но вместе с теплом сохранятся и дожди.

Очевидно, что потепление нам принесёт южный ветер. Уже с 9 сентября температура воздуха и днём, и ночью начнёт постепенно расти. Так, в субботу обещают до +19, в воскресенье до +21, а в понедельник до +24. Начало следующей недели будет тёплым: 13 сентября до +25 градусов. Правда, возможны дожди, ливни и даже грозы.

Начиная с 17 сентября снова придёт похолодание.