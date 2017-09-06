Появилось видео наезда на 28-летнюю девушку в Твери

ДТП произошло 4 сентября около 08.15 в Твери на улице Паши Савельевой.
51-летний водитель на «SKODA OCTAVIA» сбил 28-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Далее «SKODA OCTAVIA» врезалась в остановившийся на встречном направлении автомобиль «RENAULT MEGANE II» под управлением 31-летнего мужчины. Пешеход с травмами госпитализирована.
Видео Происшествия в России.
Комментарии (2)
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RSERG
06.09.2017 22:32
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