Появилось видео наезда на 28-летнюю девушку в Твери

ДТП произошло 4 сентября около 08.15 в Твери на улице Паши Савельевой.

51-летний водитель на «SKODA OCTAVIA» сбил 28-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Далее «SKODA OCTAVIA» врезалась в остановившийся на встречном направлении автомобиль «RENAULT MEGANE II» под управлением 31-летнего мужчины. Пешеход с травмами госпитализирована.

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