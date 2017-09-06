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Появилось видео наезда на 28-летнюю девушку в Твери

Появилось видео наезда на 28-летнюю девушку в Твери - ТИА
06 Сентября 2017 22:03
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Видео

ДТП произошло 4 сентября около 08.15 в Твери на улице Паши Савельевой.

51-летний водитель на «SKODA OCTAVIA» сбил 28-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  Далее «SKODA OCTAVIA» врезалась в остановившийся на встречном направлении автомобиль «RENAULT MEGANE II» под управлением 31-летнего мужчины. Пешеход с травмами госпитализирована.

Видео Происшествия в России.

 

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Метки: сбил пешехода. видео наезда на пешехода
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Комментарии (2)

  • USSR 
    От реакции переходящей следом слева направо дамы я просто ох.ел!!!
    06.09.2017 22:23
    0 | 0

  • RSERG 
    Слов нет!!!! Одни матерные!!!!!
    06.09.2017 22:32
    0 | 0
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