Бывший мэр Ржева ушёл за грибами

Как сообщает "Быль нового Ржева", бывший глава города Александр Харченко 5 сентября отправился за грибами. Он ушел в лес от Селижаровской трассы, в нескольких километрах от Ржева. Сотовый телефон Александр Васильевич не взял. Тревогу вечером забила его супруга. Были задействованы силы МЧС, а также поисковый отряд «Сова». К четырем часам утра 6 сентября заблудившийся Харченко сам вышел к одной из деревень. Его здоровью ничто не угрожает.