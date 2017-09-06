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Бывший мэр Ржева ушёл за грибами

06 Сентября 2017 16:35
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Как сообщает "Быль нового Ржева", бывший глава города Александр Харченко 5 сентября отправился за грибами. Он ушел в лес от Селижаровской трассы, в нескольких километрах от Ржева. Сотовый телефон Александр Васильевич не взял. Тревогу вечером забила его супруга. Были задействованы силы МЧС, а также поисковый отряд «Сова». К четырем часам утра 6 сентября заблудившийся Харченко сам вышел к одной из деревень. Его здоровью ничто не угрожает.

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Метки: мэр ржева харченко александр харченко
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Комментарии (7)

  • protivvsex 
    в такую погоду только с компасом. грибы были?
    06.09.2017 16:52
    0 | 1

    • yoc5ntu9ag6yhz 
      Хочеш скинуть лишние килограммы?! Я вот давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
      06.09.2017 19:13
      0 | 0

  • Ironman8891 
    Может он не за грибами пошел, а просто погулять с ножиком по осеннему лесу.
    06.09.2017 17:02
    0 | 4

  • Zorkiy 
    Каждый школьник знает, что мох растет только на северной стороне дерева, а значит, если ты заблудился в лесу, то без труда сориентируешься по сторонам света. Но всегда ли верна эта примета?  Не стоит слепо доверять растениям. У мохообразных нет корней и собственной сосудистой системы для циркуляции воды и минералов, а это значит, что они могут очень быстро потерять всю жидкость — потому и предпочитают тень. Однако, множество факторов в природе могут создавать как тень, так и повышенную влажность, так что мохообразные в густом лесу могут расти во всех направлениях. Поэтому полностью отказываться от компаса, разумеется, не стоит...
    06.09.2017 17:16
    2 | 2

  • Эго 
    Видно, не случайно "Сотовый телефон Александр Васильевич не взял." Значит, не хотел, чтобы его траекторию перемещения можно было триангулировать.
    06.09.2017 17:36
    0 | 1

  • podruga 
    Эх, не дали мусчине оторваться!
    06.09.2017 17:40
    0 | 1
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