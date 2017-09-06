Почти 27 миллионов выделили на переселение из аварийного жилья в Твери

В целом заседание горДумы 6 сентября было неинтересным, вялотекущим и в общем, вопреки обыкновению, скучным. Из важных решений, принятых сегодня: изменения в бюджете, согласование установки уже установленного бюста адмиралу Павлу Нахимову и передача компенсационной земли застройщикам.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ, СВАЛКИ И БИБЛИОТЕКИ

Увеличены бюджетные назначения по группе «Безвозмездные поступления от других бюджетов РФ» на 2017 год на сумму 27 443,9 тысяч рублей. Деньги будут направлены:

- на переселение из аварийного жилищного фонда + 26 672,9 тыс. руб.

- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ +600 тыс. руб.

- на комплектование библиотечных фондов +171 тыс. руб.

Остатки бюджетных денег по объектам адресной инвестиционной программы, а также экономию по итогам конкурсных процедур в сумме 7 243,4 тыс.руб. будут направлены:

- на предоставление субсидий юрлицам на обеспечение затрат, связанных с работами по подготовке рекультивации свалок - 5443,4тыс. руб.

- на модернизацию автоматизированной системы исполнения бюджета города Твери (АС»Бюджет») –1 800.0 тыс. руб.

Кроме того, будут перераспределены средства по муниципальной программе «Развитие образования города Твери». В частности, на разработку проектно-сметной документации по капремонту в школах №15,19,34,36,42,48,9,51,53. Для подготовки строительной площадки для возведения средней образовательной школы в микрорайоне Брусилово в бюджете предусмотрены 126, 9 тыс. руб.

БЮСТ НАХИМОВУ

Депутаты согласовали установку уже установленного 2 сентября бюста адмиралу Павлу Нахимову. С инициативой об установке памятника в МБОУ СОШ №4 выступила Общественная организация «Союз ветеранов-подводников ВМФ Тверской области». Кстати, расходы на изготовление бюста взял на себя руководитель Всероссийского проекта «Аллея Российской славы» Михаил Сердюков. Дальнейшее содержание памятника взяли на себя Союз ветеранов подводников и администрация школы.

ЗЕМЛЮ - ХОРОШИМ ЗАСТРОЙЩИКАМ

Из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской области передали два земельных участка - на ул. 2-я Красина и на б-ре Шмидта. Эта земля будет предоставлена новому застройщику в качестве компенсационной в рамках исполнения областного закона о защите прав участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Речь идет о домах на Бориса Полевого и в Южном-Д.

Обращение о передаче земли поступило в администрацию города от регионального Министерства имущественных и земельных отношений.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Проект изменений Правил благоустройства был подготовлен для корректировки с учетом методических рекомендаций Минстроя России и общественных обсуждений. В документ предлагается внести положения, предусматривающие доступность объектов благоустройства для маломобильных горожан, регламентируются требования к размещению уличного технического оборудования, к архитектурному освещению. Совершенствуются правовые нормы, устанавливающие требования к содержанию мест производства земляных работ. В проекте есть и новый подраздел, определяющий требования к содержанию территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Так как любые изменения в области благоустройства должны проходить через публичные слушания, обязательная процедура назначена на 3.10.2017 года в 11 часов по адресу г. Тверь. Ул. Советская, д.34, каб. 136.