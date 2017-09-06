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Почти 27 миллионов выделили на переселение из аварийного жилья в Твери

06 Сентября 2017 16:59
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В целом заседание горДумы 6 сентября было неинтересным, вялотекущим и в общем, вопреки обыкновению, скучным. Из важных решений, принятых сегодня: изменения в бюджете, согласование установки уже установленного бюста адмиралу Павлу Нахимову и передача компенсационной земли застройщикам. 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ, СВАЛКИ И БИБЛИОТЕКИ

Увеличены бюджетные назначения по группе «Безвозмездные поступления от других бюджетов РФ» на 2017 год на сумму  27 443,9 тысяч рублей. Деньги будут направлены:

- на переселение из аварийного жилищного фонда + 26 672,9 тыс. руб.

- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ +600 тыс. руб.

- на комплектование библиотечных фондов +171 тыс. руб.

Остатки бюджетных денег по объектам адресной инвестиционной программы, а также экономию по итогам конкурсных процедур в сумме 7 243,4 тыс.руб. будут направлены:

- на предоставление субсидий юрлицам на обеспечение затрат, связанных с работами по подготовке рекультивации свалок - 5443,4тыс. руб.

- на модернизацию автоматизированной системы исполнения бюджета города Твери (АС»Бюджет») –1 800.0 тыс. руб.

Кроме того, будут перераспределены средства по муниципальной программе «Развитие образования города Твери». В частности, на разработку проектно-сметной документации по капремонту в школах №15,19,34,36,42,48,9,51,53. Для подготовки строительной площадки для возведения средней образовательной школы в микрорайоне Брусилово в бюджете предусмотрены  126, 9 тыс. руб.

БЮСТ НАХИМОВУ

Депутаты согласовали установку уже установленного 2 сентября бюста адмиралу Павлу Нахимову. С инициативой об установке памятника в МБОУ СОШ №4 выступила Общественная организация «Союз ветеранов-подводников ВМФ Тверской области». Кстати, расходы на изготовление бюста взял на себя руководитель Всероссийского проекта «Аллея Российской славы» Михаил Сердюков. Дальнейшее содержание памятника взяли на себя Союз ветеранов подводников и администрация школы.

ЗЕМЛЮ -  ХОРОШИМ ЗАСТРОЙЩИКАМ

Из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской области передали два земельных участка - на ул. 2-я Красина и на б-ре Шмидта. Эта земля будет предоставлена новому застройщику в качестве компенсационной в рамках исполнения областного закона о защите прав участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Речь идет о домах на Бориса Полевого и в Южном-Д.

Обращение о передаче земли поступило в администрацию города от регионального Министерства имущественных и земельных отношений.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Проект изменений Правил благоустройства был подготовлен для корректировки с учетом методических рекомендаций Минстроя России и общественных обсуждений. В документ предлагается внести положения, предусматривающие доступность объектов благоустройства для маломобильных горожан, регламентируются требования к размещению уличного технического оборудования, к архитектурному освещению. Совершенствуются правовые нормы, устанавливающие требования к содержанию мест производства земляных работ. В проекте есть и новый подраздел, определяющий требования к содержанию территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Так как любые изменения в области благоустройства должны проходить через публичные слушания, обязательная процедура назначена на 3.10.2017 года в 11 часов по адресу г. Тверь. Ул. Советская, д.34, каб. 136. 

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Метки: тверская городская дума изменения в бюджете аварийное жильё
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Комментарии (4)

  • nikls 
    С учетом средней цены двухкомнатной квартиры в 3млн., то за 27млн. руб всего лишь только 9 семей можно переселить в новые квартиры.
    06.09.2017 17:14
    0 | 0

    • yoc5ntu9ag6yhz 
      Хочеш скинуть лишние килограммы?! Я вот давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала Слиммер - который блокирует альфа-рецепторы. с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам --- http://tok.pw/slimmers
      06.09.2017 19:13
      0 | 0

  • nikls 
    Вообще никогда не понимал принципы переселения из ветхого жилья. Т.е. я могу так за копейки купить какое-нибудь старьё, а потом меня за счет бюджета в свежую квартиру переселят? Я вот тут кредиты бешенные беру, чтоб мне новую квартиру купить, и еще должен из своего кармана через бюджет чье то новое жилье оплачивать? Где логика? Может кто-нибудь мне объяснит?
П.С. А нет ли у них программки переселения из ветхих машин? ;-)
    06.09.2017 17:17
    0 | 2

  • RSERG 
    27млн. руб -это слезы!!!!!!!
    06.09.2017 17:30
    0 | 0
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