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На открытии нового сезона тверской филармонии выступит Праздничный Патриарший хор

06 Сентября 2017 09:21
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6 сентября на сцене тверской академической филармонии состоится открытие нового 81-го концертного сезона. Концерт будет посвящен советскому композитору, народному артисту СССР, автору музыки Гимна СССР и России Александру Александрову, который в начале ХХ века руководил хором Спасо-Преображенского кафедрального собора Твери.

«Тверская филармония является одной из лучших в России, реализует яркие культурные, просветительские и благотворительные проекты. На ее сцене выступают всемирно известные артисты, а коллективы учреждения всегда рады видеть на концертных площадках многих стран», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этот вечер на сцене филармонии выступит Праздничный Патриарший мужской хор Московского Данилова монастыря, а также хозяева сцены - Губернаторский камерный хор «Русский партес» и Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата».

В программе вечера прозвучат произведения Александра Александрова, гимны России, а также впервые будет исполнена «Драматическая песнь памяти ансамбля песни и пляски имени Александра Александрова».

Об уникальном хоре Данилова монастыря впервые упоминалось в стародавних летописях. На сегодняшний день это один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. Хор принимает участие в праздничных богослужениях во главе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, является постоянным участником международных конференций и фестивалей церковной музыки, различных благотворительных и молодежных фестивалей, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

 

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Метки: Патриарший хор тверская филармония хор Данилова монастыря
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