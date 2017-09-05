В Тверской области стартовала прививочная кампания против гриппа и ОРВИ

В Тверскую область поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых и детей. Всего в предстоящий эпидсезон в рамках Национального календаря профилактических прививок планируется привить от гриппа и ОРВИ 520 тысяч человек – 40% населения региона.
В регионе активно развивается профилактическое звено, ведется популяризация здорового образа жизни. Своевременная вакцинация граждан – часть этой работы.
В Тверской области бесплатно получить прививку могут дети с 6 месяцев, учащиеся школ, профессиональных образовательных организаций и вузов, работники сфер медицины и образования, транспорта, коммунальной отрасли. Бесплатная вакцинация также предусмотрена для беременных женщин, граждан старше 60 лет, призывников, людей с хроническими заболеваниями.
Вакцинация от гриппа и ОРВИ, которая проводится в начале осени, позволяет снизить заболеваемость в несколько раз. Получить прививку жители области могут в поликлиниках по месту жительства.
По итогам предыдущего эпидемического сезона вакцинацию от гриппа и ОРВИ прошли порядка 455 тысяч жителей Тверской области, более 86,5 тысячи из которых дети, что на 28% больше, чем в 2015 году, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (31)
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