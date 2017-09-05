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В Тверской области стартовала прививочная кампания против гриппа и ОРВИ

05 Сентября 2017 12:56
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В Тверскую область поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых и детей. Всего в предстоящий эпидсезон в рамках Национального календаря профилактических прививок планируется привить от гриппа и ОРВИ 520 тысяч человек – 40% населения региона.

В регионе активно развивается профилактическое звено, ведется популяризация здорового образа жизни. Своевременная вакцинация граждан – часть этой работы.

В Тверской области бесплатно получить прививку могут дети с 6 месяцев, учащиеся школ, профессиональных образовательных организаций и вузов, работники сфер медицины и образования, транспорта, коммунальной отрасли. Бесплатная вакцинация также предусмотрена для беременных женщин, граждан старше 60 лет, призывников, людей с хроническими заболеваниями.

Вакцинация от гриппа и ОРВИ, которая проводится в начале осени, позволяет снизить заболеваемость в несколько раз. Получить прививку жители области могут в поликлиниках по месту жительства.

По итогам предыдущего эпидемического сезона вакцинацию от гриппа и ОРВИ прошли порядка 455 тысяч жителей Тверской области, более 86,5 тысячи из которых дети, что на 28% больше, чем в 2015 году, сообщает правительство Тверской области

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Метки: прививочная кампания против гриппа и ОРВИ Тверская обалсть привика от гриппа
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Комментарии (31)

  • Paul_Moriarty 
    Товарищи Крот и Пролетарий!
Просветите, пожалуйста, что нынче за вакцины в полуклиниках? Стоит ли озаботиться поиском неимпортозамещенной (за свои есс-но) или колоть нашу бесплатную?
Хочу в этом году "ширнуться".
    05.09.2017 13:33
    0 | 0

    • horton 
      Павло, пока Вы размышляете... Я уже! )
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      05.09.2017 13:40
      1 | 3

      • Paul_Moriarty 
        О! Они в обычных аптеках есть! Можно купить и самостоятельно всандалить! :)
        05.09.2017 13:48
        0 | 0

        • horton 
          Самому не интересно. Сходите в полуклинику! Времечко потратите, кучку бумажек подпишете. Зато бесплатно! )))
          05.09.2017 13:54
          0 | 0

          • Paul_Moriarty 
            Да?! А зачем тогда я пистолет для инъекций покупал?
            05.09.2017 13:57
            0 | 0

            • horton 
              Сурьёзно Вы подготовились... Прямо таки "вооружились" для борьбы с инфекциями )))
              05.09.2017 14:06
              0 | 0

    • Добрый крот 
      Прививаться надо обязательно. Иных путей достоверно уберечься от гриппа нет. Не уподобляйтесь недалёким яжматерям-яжотцам, набравшихся в очередях и на лавочках"поствакцинальных" страшилок.
      05.09.2017 14:21
      0 | 4

      • Paul_Moriarty 
        Насчет прививаться - это решено. Вопрос был - чем? В аптеке углядел гриппол плюс и инфлювак.
        05.09.2017 14:30
        0 | 0

  • Proletary 
    Пусть меня назовут ретроградом и мракобесом, но я не прививаюсь. Советовать, нужно прививаться или наоборот, не нужно, и чем - не могу, ибо полный ноль в этой теме. Детей в школе прививают, чем - не знаю. Вот тут можно ознакомится, написано вроде грамотно.
http://grippozus.ru/156-kakaya-vakcina-ot-grippa-luchshaya-tipy-otzyvy-vaksigripp-inflyuvak-grippol.html
    05.09.2017 14:40
    0 | 3

  • kudimov 
    Я не прививался, не прививаюсь и не буду прививаться. 
Занимайтесь спортом, ходите в бассейн, бегайте, принимайте контрастный душ - и будет вам счастье.
    05.09.2017 14:53
    0 | 4

    • horton 
      Кудимов, хотите сказать, что за прошедший сезон ни разику не болели? )))
      05.09.2017 15:05
      0 | 0

      • kudimov 
        Болел конечно, не все проходило само. А Вы, с прививками, типа не болели?) Например Крота я здорового не припоминаю, все-время, как под наркозом вещает!)))
        05.09.2017 15:17
        0 | 5

        • horton 
          Читайте ниже мой ответ Полю! )
          05.09.2017 15:21
          0 | 0

        • Добрый крот 
          Судя по утверждению, что находясь под наркозом можно говорить, Вы не дурак, Кудимов...
          05.09.2017 15:56
          0 | 0

          • kudimov 
            У Вас получается. Видно тренировкой достигается.
            05.09.2017 15:58
            0 | 1

            • Добрый крот 
              Не дурак, не дурак, успокойтесь. Ещё раз повторить иль и так уже дошло?
              05.09.2017 16:01
              0 | 0

  • Paul_Moriarty 
    Я тоже никогда не прививался. Спорт, бассейн и прочее присутствует. На здоровье тоже не жалуюсь. Но раз в сезон стабильно какая-нибудь дрянь цепляется. В последние годы часто на органы дыхания осложнения случаются (не только у меня). На рентген только так терапевты гоняют. Ну, и разок-другой по мелочи, сопли-кашель.
Сейчас хочу привиться - посмотреть, что получится.
    05.09.2017 15:12
    0 | 1

    • kudimov 
      Ну...Вам в холодный водопад нырять предстоит, так, что лучше привиться. Навыков джиу джитсу и удивительных знаний ПДД не хватит, чтобы защититься от ОРВИ)
      05.09.2017 15:19
      0 | 5

      • Paul_Moriarty 
        Вот жеж балабол! Тут серьезная тема: "колоть или не колоть". А вам все шуточки...
Кстати, зимой в водопады не ныряют. Зимой они замерзшие. Даже Ниагарский бывает тогось...
        05.09.2017 15:29
        0 | 1

        • kudimov 
          Зато Рейхенбахский в поряде)
          05.09.2017 15:56
          0 | 1

    • horton 
      Поль, вот я в прошлом году сделала прививку, и впервые за много лет за сезон ни разу не простудилась. С учетом того, что я каждый день "на работу-с работы" мотаюсь в "чихающих-кашляющих" электричках . Может, счастливое стечение обстоятельств. Проверю в этом году! ))
      05.09.2017 15:20
      0 | 1

      • Paul_Moriarty 
        В том году тоже гриппол?
        05.09.2017 15:26
        0 | 0

        • horton 
          Бумажку прошлогоднюю потеряла, но, вроде, тоже был Гриппол+...
          05.09.2017 15:37
          0 | 1

      • kudimov 
        Все-равно Вы как-то болезно выглядите. Наверно желтые арбузы всему виной)))
        05.09.2017 15:57
        0 | 1

        • Paul_Moriarty 
          Вот что делает с человеком нехватка чебуреков в организме!
          05.09.2017 16:09
          0 | 0

          • horton 
            Вам бы лишь бы про еду... Нормальный у меня вид. После марафона не отдышалась еще...)
            05.09.2017 16:19
            0 | 0

            • Paul_Moriarty 
              Я про Кудимова, есличо. Это он, страдалец, чебуреков недоедает :)
              05.09.2017 16:29
              0 | 1

              • kudimov 
                А я думал, что про Хортон)
                05.09.2017 16:42
                0 | 1

    • Proletary 
      Я курю, пью и ругаюсь матом, боюсь воды, страдаю избыточным весом и давлением, питаюсь фастфудом, не бываю на свежем воздухе, веду беспорядочную половую жизнь, а из спорта признаю только шутеры и mmorpg. Гриппом (не ОРЗ) болею раз в 10 лет или еще реже. Как правило, в легкой форме.
      05.09.2017 17:14
      0 | 0

      • kudimov 
        Как-то Вы про грибы, собранные у морга, затем поджаренные и съеденные под водочку не упомянули. Исповеди - незачёт.
        05.09.2017 17:32
        0 | 0

        • Proletary 
          Точно, про норкотеки забыл. Пытался скрыть от общественности.
          05.09.2017 17:46
          0 | 0
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