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Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области проведут уроки и круглые столы с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

04 Сентября 2017 13:37
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В Тверской области с 1 по 30 сентября 2017 года проводится мероприятие «Месячник по безопасности дорожного движения», приуроченное к началу нового учебного года.

На сегодняшний день с начала года на территории Тверской области произошло 130 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых погибли 4 ребенка, травмы получили 145.

Как показывает статистика ДТП количество дорожных травм особенно увеличивается в августе-сентябре, когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного автомобильного движения на дорогах.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в преддверии начала нового учебного года, в период с 1 по 30 сентября 2017 года на территории Тверской области проводится профилактического мероприятия «Месячник по безопасности дорожного движения», в рамках которого сотрудники ГИБДД будут вести работу с детьми, родителями и образовательными организациями. Состоятся классные часы, круглые столы, семинары с участием воспитателей, педагогов-психологов, преподавателей, занимающихся обучением детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. Пройдет обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению ДДТТ на заседаниях родительских комитетов и родительских собраниях.

Во избежание печальных последствий Госавтоинспекция Тверской области обращается ко всем жителям региона, дополнительно провести со своими детьми разъяснительные беседы по основам безопасности на дорогах. Особое внимание родителям и педагогам следует уделить подробному разъяснению детям правил поведения на проезжей части. Обратите внимание ребенка, что при переходе дороги по пешеходному переходу, даже регулируемому, необходимо обязательно убедиться, что все автомобили остановились и готовы пропустить пешеходов. Напомним, что при движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны носить на одежде светоотражающие элементы. При движении в населенных пунктах, также не следует пренебрегать таким элементом пассивной безопасности, как световозвращатель.

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Метки: крулгый стол детский травматизм дтп с участием детей
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Комментарии (1)

  • Ferapont 
    А как дела обстоят с организацией безопасного движения на съезде с Южного путепровода на Волоколамский проспект ? Без греб@ных пересечений множества потоков и светофоров.
Есть ли какие подвижки ? Иль большое вЕдро в гордуре с апреля так и не разрешилось осознанием потребности в наведении порядка в тамошнем ежедневном дорожного хаосе ?
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    04.09.2017 14:08
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