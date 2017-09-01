В Твери под колеса иномарки попал мотоциклист

Авария произошла в Твери, на улице Бебеля, примерно в 16.50. Как пояснили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель «Тойоты» не пропустил мотоциклиста, произошло столкновение. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали