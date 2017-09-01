В Твери под колеса иномарки попал мотоциклист

Авария произошла в Твери, на улице Бебеля, примерно в 16.50. Как пояснили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель «Тойоты» не пропустил мотоциклиста, произошло столкновение. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали
Авария произошла в Твери, на улице Бебеля, примерно в 16.50. Как пояснили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, водитель «Тойоты» не пропустил мотоциклиста, произошло столкновение. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали
|2017-08-30 13:43
|2017-08-30 17:33
|2017-08-31 21:00
|2017-09-01 08:54
|2017-08-30 14:17
|2017-08-29 15:43
|2017-08-30 10:36
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
ЧЕПАЕВ
01.09.2017 18:18
0
|
0