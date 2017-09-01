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Бывшего главного врача ГБУЗ «Бельская ЦРБ» осудили за празднование Нового года и Дня медицинского работника

01 Сентября 2017 10:32
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Бельский районный суд рассмотрел уголовное дело коррупционной направленности, по обвинению бывшего главного врача ГБУЗ «Бельская ЦРБ» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Жительница  Белого, работая в должности главного врача ГБУЗ «Бельская ЦРБ», на средства, полученные учреждением за оказание платных медицинских услуг и принадлежащие ЦРБ, организовывала мероприятия в честь празднования Нового года и Дня медицинского работника в ресторане. Пригласили артистов местного дома культуры, растратив, таким образом, 166 920 рублей, которые принадлежали больнице.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с осужденной в пользу ГБУЗ «Бельская ЦРБ» материального ущерба, причиненного преступлением.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, ущерб осужденная возместила в полном объеме.

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Метки: осужилди врача растрата суд уголовное дело
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Комментарии (2)

  • Кубит 
    За 166 920 рублей, потраченных даже не на себя лично (что является отягощающим моментом) можно 10 влепить. Эт вам не мильены пилить.
    01.09.2017 12:47
    0 | 0

  • antiER 
    Правильно ли потрачены деньги это один вопрос, но мне интересно это чего за цены такие в Белом на корпоративы и чего за артисты местного ДК с таким райдером.
    01.09.2017 13:05
    0 | 0
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