Бывшего главного врача ГБУЗ «Бельская ЦРБ» осудили за празднование Нового года и Дня медицинского работника

Бельский районный суд рассмотрел уголовное дело коррупционной направленности, по обвинению бывшего главного врача ГБУЗ «Бельская ЦРБ» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Жительница Белого, работая в должности главного врача ГБУЗ «Бельская ЦРБ», на средства, полученные учреждением за оказание платных медицинских услуг и принадлежащие ЦРБ, организовывала мероприятия в честь празднования Нового года и Дня медицинского работника в ресторане. Пригласили артистов местного дома культуры, растратив, таким образом, 166 920 рублей, которые принадлежали больнице.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с осужденной в пользу ГБУЗ «Бельская ЦРБ» материального ущерба, причиненного преступлением.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, ущерб осужденная возместила в полном объеме.