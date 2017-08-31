В сентябре в Твери вновь будут "сушить" фотографии

В этом году "сушить" фотографии будут 24 сентября. Однако пока место проведения выставки ещё не определили. В прошлые годы "Сушка" проходила у Речного вокзала и в Парке Победы. По понятным причинам, Речной отпадает. Информация будет уточняться.

«Сушка» – формат выставки, объединяющий фотографов самого разного калибра – любителей и профессионалов, ломографов и сторонников традиционной съемки, а также в ней могут принимать участие и художники (живопись, графика, комиксы).

Каждый посетитель выставки может стать ее участником. На натянутых бельевых веревках будут развешаны фотографии (рисунки), любой пришедший сможет забрать понравившуюся, а взамен повесить свое творение. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

Рекомендуемые форматы от 10х15 до 40х60. Тематика фотографий весьма разнообразна: как говорится, нет пределов фантазии.

Проект был создан и реализован питерскими фотографами Андреем Кеззиным и Олей Луветау при активной поддержке лучших друзей «Сушки» – Академии Фотографии.

Аналогичные мероприятия прошли в Москве, Владивостоке, Ростове-На-Дону, Томске, Великом Новгороде, Новокузнецке, Ставрополе, Петрозаводске и других городах.