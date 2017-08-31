В Тверской области пьяная автолюбительница врезалась в дерево

30 августа в 17.05 в Кимрах Тверской области на ул.Борковское шоссе у дома 10 39-летняя пьяная женщина на автомобиле «Hyundai Accent» врезалась в дерево. Водитель с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
30 августа в 17.05 в Кимрах Тверской области на ул.Борковское шоссе у дома 10 39-летняя пьяная женщина на автомобиле «Hyundai Accent» врезалась в дерево. Водитель с тяжелыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
|2017-08-25 15:57
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