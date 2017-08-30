В Тверской области задержали банду, которая специализировалась на краже спецтехники

С августа 2016 по январь 2017 года 37-летний неработающий житель Торжокского района Тверской области, собрал группу лиц из жителей Тверской области в возрасте от 23 до 37 лет, которые по предварительному сговору совершали кражи спецтехники.

Участниками группы в Бологовском, Осташковском, Торжокском районах Тверской области и городе Холм Новгородской области украли четыре снегоболотохода, один снегоход, а также бытовоую технику и предметы интерьера. Похищенную мотовездеходную технику злоумышленники перегоняли в заранее предусмотренное место, а затем продавали. Группа совершала кражи в течение 6 месяцев.

К уголовной ответственности привлечены трое мужчин, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общий ущерб, причиненный владельцам похищенного имущества, составил более двух миллионов рублей.

В период предварительного расследования у фигурантов изъято два похищенных снегоболотохода на сумму 419 тыс. рублей, наложен арест на автомашины обвиняемых и недвижимость на сумму свыше двух миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД России по Тверской области.