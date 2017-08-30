В Твери под колеса ВАЗа попал велосипедист

Авария произошла около 15.00 в Твери, на проспекте Победы, у дома №78. Два велосипедиста лихо вырулили на проспект с второстепенной дороги (со двора дома), один также лихо угодил прямо под колеса «семерки».

- Они вырулили под колеса на такой скорости, что при всем желании я бы ничего не успел сделать, - рассказывает водитель ВАЗ-2107 Евгений. - Этот парень встал, сказал, что у него все хорошо, и он пойдет домой. Но я его остановил, мне проблем не надо, я вызвал скорую и ГИБДД. Я испугался, что он уйдет, а завтра его родители напишут заявление, и я буду виноват. Родители, вообще, должны следить за своими детьми, знать, чем они занимаются, объяснять где и как можно себя вести. Эти вот, мало того что бросаются под колеса, так еще всем хамят, грубят. Врачи скорой приехали к нему на помощь, он вообще ни с кем адекватно говорить не может.

Пострадавший был крайне возмущен, что сегодня он стал героем новости ТИА: парень громко ругался и требовал убрать камеру.

Не отличался воспитанием и культурой и друг пострадавшего – второй велосипедист:

- Как как авария произошла, да как все аварии происходят, - прокомментировал произошедшее парень, хорошенько сдобрив свой ответ матерными словечками.