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В Твери под колеса ВАЗа попал велосипедист

В Твери под колеса ВАЗа попал велосипедист - ТИА
30 Августа 2017 16:40
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Фоторепортаж
Видео

Авария произошла около 15.00 в Твери, на проспекте Победы, у дома №78. Два велосипедиста лихо вырулили на проспект с второстепенной дороги (со двора дома), один также лихо угодил прямо под колеса «семерки».

- Они вырулили под колеса на такой скорости, что при всем желании я бы ничего не успел сделать, - рассказывает водитель ВАЗ-2107 Евгений. - Этот парень встал, сказал, что у него все хорошо, и он пойдет домой. Но я его остановил, мне проблем не надо, я вызвал скорую и ГИБДД. Я испугался, что он уйдет, а завтра его родители напишут заявление, и я буду виноват. Родители, вообще, должны следить за своими детьми, знать, чем они занимаются, объяснять где и как можно себя вести. Эти вот, мало того что бросаются под колеса, так еще всем хамят, грубят. Врачи скорой приехали к нему на помощь, он вообще ни с кем адекватно говорить не может.

Пострадавший был крайне возмущен, что сегодня он стал героем новости ТИА: парень громко ругался и требовал убрать камеру.

Не отличался воспитанием и культурой и друг пострадавшего – второй велосипедист:

- Как как авария произошла, да как все аварии происходят, - прокомментировал произошедшее парень, хорошенько сдобрив свой ответ матерными словечками.

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Метки: лихой велосипедист велосипедист попал под колеса ВАЗа
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Комментарии (3)

  • Бегемот 
    Это говорит о том что нужны номера и страховка для велосипедистов, а так же права и ответственность!
    30.08.2017 16:58
    1 | 8

    • Uylo_Yobannen 
      Права и ответственность не помешали бы также пешеходам.
      30.08.2017 18:43
      0 | 1

  • bublik 
    таким хоть кол на голове теши. он и на машине будет так-же ездить. ещё и гонор свой быдлячий  показывать. пока кто нибудь не обломает.
    30.08.2017 18:38
    0 | 1
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