На маршрут «Бежецк – Тверь» выйдет новый перевозчик

С 30 августа к обслуживанию маршрута «Бежецк – Тверь» приступает индивидуальный предприниматель С.В. Барабанов. Новый перевозчик определен по итогам конкурса министерства транспорта Тверской области на обслуживание межмуниципального маршрута.

Автобусы из Бежецка будут отправляться в Тверь ежедневно в 6:00, 7:00, 12:30, 14:30 и 17:00 от автокассы в здании РКЦ (ул. Большая, д. 65). Обслуживать направление будет три автобуса малой и большой вместимости (от 20 до 45 человек). Транспортные средства полностью соответствуют требованиям конкурсной документации, а разная вместимость автобусов позволит организовать комбинированные перевозки: наиболее востребованные рейсы будет обслуживать транспорт большой вместимости. Менее популярные рейсы – микроавтобусы. Вне зависимости от категории транспортного средства, весь подвижной состав оснащен ремнями безопасности, кондиционерами и тахографами, специальными устройствами, которые позволяют контролировать скорость, а также режим труда и отдыха водителей.

Стоимость проезда из Бежецка в Тверь составит 250 рублей.