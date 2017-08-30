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На маршрут «Бежецк – Тверь» выйдет новый перевозчик

30 Августа 2017 15:20
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С 30 августа к обслуживанию маршрута «Бежецк – Тверь» приступает индивидуальный предприниматель С.В. Барабанов. Новый перевозчик определен по итогам конкурса министерства транспорта Тверской области на обслуживание межмуниципального маршрута.

Автобусы из Бежецка будут отправляться в Тверь ежедневно в 6:00, 7:00, 12:30, 14:30 и 17:00 от автокассы в здании РКЦ (ул. Большая, д. 65). Обслуживать направление будет три автобуса малой и большой вместимости (от 20 до 45 человек). Транспортные средства полностью соответствуют требованиям конкурсной документации, а разная вместимость автобусов позволит организовать комбинированные перевозки: наиболее востребованные рейсы будет обслуживать транспорт большой вместимости. Менее популярные рейсы – микроавтобусы. Вне зависимости от категории транспортного средства, весь подвижной состав оснащен ремнями безопасности, кондиционерами и тахографами, специальными устройствами, которые позволяют контролировать скорость, а также режим труда и отдыха водителей.

Стоимость проезда из Бежецка в Тверь составит 250 рублей. 

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Метки: автобусы в бежецк автобус тверь-бежецк
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Комментарии (4)

  • abeltv 
    Благодать.... Посмотрим как будет в реалии. Отпишитесь уважаемые коллеги, кто в Бежецк ездит на автобусах. Давно туда вообще не ездил, тем более на автобусе.
    30.08.2017 17:28
    0 | 0

  • Tverich 
    там на мосту дыры, он не проедет
    30.08.2017 17:33
    0 | 1

    • abeltv 
      На каком именно позвольте спросить. Давно не был реально. Там только перед Бежецком был нормальный кусок дороги - всё остальное "стиральная доска".
      30.08.2017 17:40
      0 | 0

  • jeronimo 
    Ну что ж.... Все понятно.. Минтранс постепенно ложится под ТАС. Не забывайте,что Барабашка -их чел... Что Пустов,что Барабан - полые внутри.. Так и будет продолжаться, "пассажиры скрутили водителя", "под Торжком погибли четверо,а ранено девять пассажиров"......
    30.08.2017 19:32
    0 | 0
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