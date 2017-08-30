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Краснохолмская ЦРБ загрязняла бактериологическими отходами окружающую среду, считает следствие

Краснохолмская ЦРБ загрязняла бактериологическими отходами окружающую среду, считает следствие - ТИА
30 Августа 2017 15:05
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Фоторепортаж

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захоронение бактериологических отходов с нарушением установленных правил, повлекшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде".

По версии следствия, с 23 мая по 8 июня 2017 года сотрудниками ГБУЗ Тверской области «Краснохолмская ЦРБ» без обезвреживания и обеззараживания жидких бытовых отходов, отнесенных к 4 классу опасности, сбросили их в реку Неледина и почву, что создало угрозу  загрязнения воды и почвы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц  ГБУЗ Тверской области «Краснохолмская ЦРБ», допустивших нарушения.

 

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Метки: загрязнение окружающе среды
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Комментарии (2)

  • Proletary 
     с 23 мая по 8 июня 2017 года сотрудниками ... сбросили их в реку
Язык Пушкина и Достоевского.
    30.08.2017 16:58
    0 | 1

  • Добрый крот 
    Я думал, что туда трупы выкидывали с эмбрионами абортными, а оказалось, что строительный мусор. Но некрасиво всё одно. А с другой стороны, что взять с краснохолмских, ибо колхоз там тот ещё... P.S. Извините, ошибся, не мусор, а .овно.)
    30.08.2017 17:03
    0 | 4
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