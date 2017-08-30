Краснохолмская ЦРБ загрязняла бактериологическими отходами окружающую среду, считает следствие

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захоронение бактериологических отходов с нарушением установленных правил, повлекшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде".
По версии следствия, с 23 мая по 8 июня 2017 года сотрудниками ГБУЗ Тверской области «Краснохолмская ЦРБ» без обезвреживания и обеззараживания жидких бытовых отходов, отнесенных к 4 классу опасности, сбросили их в реку Неледина и почву, что создало угрозу загрязнения воды и почвы.
В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ГБУЗ Тверской области «Краснохолмская ЦРБ», допустивших нарушения.
Комментарии (2)
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Добрый крот
30.08.2017 17:03
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