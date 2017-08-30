Краснохолмская ЦРБ загрязняла бактериологическими отходами окружающую среду, считает следствие

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захоронение бактериологических отходов с нарушением установленных правил, повлекшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде".

По версии следствия, с 23 мая по 8 июня 2017 года сотрудниками ГБУЗ Тверской области «Краснохолмская ЦРБ» без обезвреживания и обеззараживания жидких бытовых отходов, отнесенных к 4 классу опасности, сбросили их в реку Неледина и почву, что создало угрозу загрязнения воды и почвы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ГБУЗ Тверской области «Краснохолмская ЦРБ», допустивших нарушения.