Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешкамх

В субботу, 26 августа, волонтёры Инициативной группы по защите животных Твери выдвинулись в пункт передержки бездомных животных в Рамешках, чтобы забрать оттуда оставшихся в живых собак. Местный «Бано-ЭКО» с обнаруженными там горами сожжённых собак и разлагающимися трупами прогремел на всю страну, пока ещё живых четвероногих зоозащитники решили любыми способами спасать. Встречали на месте волонтёров сами ловцы – семья Ивушкиных, сотрудники полиции и местное казачье братство.

- Снимать не надо, мы не давали разрешения на съемку, - начал с места в карьер казачий атаман (с соответствующей нашивкой на форме). – Вы не имеете право меня снимать на основании закона!

Какого именно, рамешковский атаман ответить затруднился, но на всякий случай достал фотоаппарат и начал снимать зоозащитников в ответ. Присустствие казаков и полиции на встрече с волонтерами атаман объяснил общественным патрулированием территории. При этом полицейские никак не реагировали на матерящих волонтеров ловцов, правда потом пообещали отругать.

Главный ловец Верхневолжья Владимир Ивушкин в сарай (который называется пунктом передержки) волонтёров не пустил. Выводили собак его сотрудники и отдавали только по паспорту. Одна собака в одни руки.

Напомним, компания ЖКХ регион, принадлежащая Владимиру Ивушкину, занимает значительную долю рынка услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в Тверской области. В год на борьбу с безнадзорными животными выделяется порядка 9 миллионов рублей. Как они осваиваются – большой вопрос. В частности, вместо того, чтобы отловить и содержать собаку в пункте передержке 30 дней (что регламентировано постановлением регионального правительства и прописано черным по белому в выигранных «ЖКХ регионом» госконтрактах), ловцы, по мнению зоозащитников и словам очевидцев, стреляют в собак крысиным ядом и везут трупы в Рамешки сжигать. В самом «концлагере» для животных постоянно живут несколько собак и то для отвода глаз, рассказывают местные жители. Остальные привезённые трупы каждые два дня здесь же сжигают.

Предположение про «отвод глаз» подтвердилось, когда ловцы начали выводить щенков. Одна из волонтёров их узнала. Полтора месяца назад щенки были отловлены в Медном (ЖКХ регион выиграла конкурс на отлов, в частности, и в Калининском районе), щенков пытались у Ивушкиных забрать, но последние утверждали, что они уже в добрых руках.

&amp;lt;em&amp;gt;- Видимо, они так свой &amp;quot;концлагерь&amp;quot; называют &amp;ndash; &amp;laquo;Добрые руки&amp;raquo;. Вот, посмотрите &amp;ndash; кожа у щенка сильно обвисла. Это говорит о резком похудении. Все тело в ранах, -&amp;lt;/em&amp;gt; рассказывает зоозащитница.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img alt=&amp;quot;&amp;quot; data-cke-saved-src=&amp;quot;https://cs540108.userapi.com/c836520/v836520168/67808/pfUEVkYx08Y.jpg&amp;quot; src=&amp;quot;https://cs540108.userapi.com/c836520/v836520168/67808/pfUEVkYx08Y.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;width: 1000px; height: 563px;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;Из 22 собак, содержащихся в &amp;laquo;приюте&amp;raquo;, волонтёрам отдали всего 17. Остальных, как утверждают ловцы, ещё привить не успели. Справок о прививках выданным тоже не дали &amp;ndash; они якобы ещё не готовы.&amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img alt=&amp;quot;&amp;quot; data-cke-saved-src=&amp;quot;/uploads/c83Mcy30FNWVrWpVMge7eVHzGOwTQC.jpg&amp;quot; src=&amp;quot;/uploads/c83Mcy30FNWVrWpVMge7eVHzGOwTQC.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;width: 1000px; height: 666px;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img alt=&amp;quot;&amp;quot; data-cke-saved-src=&amp;quot;/uploads/d3lgxJE0k8X8oKKo7AKAWOk2ebZpHZ.jpg&amp;quot; src=&amp;quot;/uploads/d3lgxJE0k8X8oKKo7AKAWOk2ebZpHZ.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;width: 1000px; height: 666px;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img alt=&amp;quot;&amp;quot; data-cke-saved-src=&amp;quot;/uploads/1bZoe7I2PmlhrXOUFo6WZQTLcyZ9eI.jpg&amp;quot; src=&amp;quot;/uploads/1bZoe7I2PmlhrXOUFo6WZQTLcyZ9eI.jpg&amp;quot; style=&amp;quot;width: 1000px; height: 666px;&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Остальные пять смертников остаются там. Ловцы по непонятным причинам собак не отдают. Как объясняют волонтёры, собакам требцется ветеринарная помощь.&amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Посмотрите сами:&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;em&amp;gt;&amp;nbsp;Шенок из &amp;nbsp;Медного. Слева &amp;nbsp;- сейчас в приюте, справа - полтора месяца назад, до того, как попал в &amp;quot;добрые руки&amp;quot; Ивушкиных.&amp;nbsp;&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;iframe class=&amp;quot;juxtapose&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; height=&amp;quot;607.5&amp;quot; src=&amp;quot;https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=d61970e0-8d6b-11e7-89a0-0edaf8f81e27&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;

- Видимо, они так свой "концлагерь" называют – «Добрые руки». Вот, посмотрите – кожа у щенка сильно обвисла. Это говорит о резком похудении. Все тело в ранах, - рассказывает зоозащитница.

Из 22 собак, содержащихся в «приюте», волонтёрам отдали всего 17. Остальных, как утверждают ловцы, ещё привить не успели. Справок о прививках выданным тоже не дали – они якобы ещё не готовы.

Остальные пять смертников остаются там. Ловцы по непонятным причинам собак не отдают. Как объясняют волонтёры, собакам требцется ветеринарная помощь.

Посмотрите сами:

Шенок из Медного слева. Верхнее фото - сейчас в приюте, нижнее - полтора месяца назад, до того, как попал в "добрые руки" Ивушкиных.

Пункт передержки должна проверить местная прокуратура и упрвеление ветеринарии. О результатах и сроках проверки пока неиззвестно.