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Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешкамх

Казаки против зоозащитников: как волонтёры забирали собак из «концлагеря» в Рамешкамх - ТИА
30 Августа 2017 13:43
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Видео

В субботу, 26 августа, волонтёры Инициативной группы по защите животных Твери выдвинулись в пункт передержки бездомных животных в Рамешках, чтобы забрать оттуда оставшихся в живых собак. Местный «Бано-ЭКО» с обнаруженными там горами сожжённых собак и разлагающимися трупами прогремел на всю страну, пока ещё живых четвероногих зоозащитники решили любыми способами спасать. Встречали на месте волонтёров сами ловцы – семья Ивушкиных, сотрудники полиции и местное казачье братство.

- Снимать не надо, мы не давали разрешения на съемку, - начал с места в карьер казачий атаман (с соответствующей нашивкой на форме). – Вы не имеете право меня снимать на основании закона!

Какого именно, рамешковский атаман ответить затруднился, но на всякий случай достал фотоаппарат и начал снимать зоозащитников в ответ. Присустствие казаков и полиции  на встрече с волонтерами атаман объяснил общественным патрулированием территории. При этом полицейские никак не реагировали на матерящих волонтеров ловцов, правда потом пообещали отругать. 

Главный ловец Верхневолжья Владимир Ивушкин в сарай (который называется пунктом передержки) волонтёров не пустил. Выводили собак его сотрудники и отдавали только по паспорту. Одна собака в одни руки.

Напомним, компания ЖКХ регион, принадлежащая Владимиру Ивушкину, занимает значительную долю рынка услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в Тверской области. В год на борьбу с безнадзорными животными выделяется порядка 9 миллионов рублей. Как они осваиваются – большой вопрос. В частности, вместо того, чтобы отловить и содержать собаку в пункте передержке 30 дней (что регламентировано постановлением регионального правительства и прописано черным по белому в выигранных «ЖКХ регионом» госконтрактах), ловцы, по мнению зоозащитников и словам очевидцев, стреляют в собак крысиным ядом и везут трупы в Рамешки сжигать. В самом «концлагере» для животных постоянно живут несколько собак и то для отвода глаз, рассказывают местные жители. Остальные привезённые трупы каждые два дня здесь же сжигают.

Предположение про «отвод глаз» подтвердилось, когда ловцы начали выводить щенков. Одна из волонтёров их узнала. Полтора месяца назад щенки были отловлены в Медном (ЖКХ регион выиграла конкурс на отлов, в частности, и в Калининском районе), щенков пытались у Ивушкиных забрать, но последние утверждали, что они уже в добрых руках. 

- Видимо, они так свой "концлагерь" называют – «Добрые руки». Вот, посмотрите – кожа у щенка сильно обвисла. Это говорит о резком похудении. Все тело в ранах, - рассказывает зоозащитница. 

Из 22 собак, содержащихся в «приюте», волонтёрам отдали всего 17. Остальных, как утверждают ловцы, ещё привить не успели. Справок о прививках выданным тоже не дали – они якобы ещё не готовы. 

Остальные пять смертников остаются там. Ловцы по непонятным причинам собак не отдают. Как объясняют волонтёры, собакам требцется ветеринарная помощь. 

Посмотрите сами:

 Шенок из  Медного слева. Верхнее фото - сейчас в приюте, нижнее - полтора месяца назад, до того, как попал в "добрые руки" Ивушкиных.

Пункт передержки должна проверить местная прокуратура и упрвеление ветеринарии. О результатах и сроках проверки пока неиззвестно. 

Видео по теме

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Метки: инициативная группа по защите животных николай морозов тверские волонтеры концлагерь в рамешках пункт передержки в рамешках ивушкины
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Комментарии (3)

  • nynkuH 
    Ряженые медалисты совсем берега попутали
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында — город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...
И медальками — херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство — чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды —

хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
    30.08.2017 13:49
    0 | 2

  • _Gelsomino_ 
    Я вообще до сих пор не понимаю, как эти ряженые клоуны получили какой-то квази-официальный статус у нас в государстве. Их сообщество по своим свойствам и функциям ничем не отличается от кружка макраме или клуба почитателей Андрея Малахова, за исключением того что лезут в каждую щель своим длинным носом и чего-то орут.
    30.08.2017 13:57
    0 | 2

  • Кубит 
    Судя по горе костей и оплате за каждую отловленную собаку, ряженым хватает. И не только ряженым.
    30.08.2017 13:57
    0 | 0
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