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В Тверской области в 2018-22 годах на формирование комфортной городской среды потратят 1,8 млрд.рублей

30 Августа 2017 10:56
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29 августа на заседании Правительства Тверской области была утверждена  региональная программа по формированию комфортной городской среды. Документ рассчитан на 2018-2022 годы и призван повысить качество общественного пространства в городах и посёлках Верхневолжья с населением более 1000 человек.

Ожидается, что общий бюджет программы в 2018-2022 годах составит порядка 1,8 млрд. рублей. За 5 лет планируется привести в порядок 685 дворов, 90 общественных территорий и 30 парков. Согласно программе, муниципалитеты должны утвердить свои планы по благоустройству до конца 2017 года.

Минимальный список работ по благоустройству дворов включает ремонт проездов, системы освещения, установку скамеек и урн для мусора. По желанию граждан дополнительно может быть проведено озеленение, оборудование детских и спортивных площадок, парковок.

В перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий входят обустройство парков, скверов, бульваров, набережных, городских площадей, пляжей, детский площадок, пешеходных зон, расчистка водоёмов и родников, благоустройство пустырей, муниципальных рынков и других объектов. Все работы должны быть выполнены с учётом потребностей людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

Проект «Формирование комфортной городской среды» разработан на федеральном уровне в 2017 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В этом году в проекте участвует столица Тверской области, а также Удомля, Кувшиново, Западная Двина, Спирово, Жарковский, посёлок Калашниково Лихославльского района, посёлок Великооктябрьский Фировского района, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица и Сонково.

На условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов муниципальным образованиям Тверской области направлено около 330 млн рублей. На эти средства в порядок будут приведены 138 дворовых территорий, 18 общественных территорий и 6 мест массового отдыха. В частности Твери, 77 дворов и 4 общественных пространства в Твери, сообщает пресс-служба  Правительства Тверской области

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Метки: формировнаие комфотной городской среды
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Комментарии (3)

  • fen 15 
    Деньги потратят, а вот что сделают вопрос. В области в этом году на ремонт дорог выделили около 1 000 000 000, а кроме помощи Москвы, вроде как за их деньги, с большим вопросом по качеству, похвастаться нечем.
    30.08.2017 11:51
    0 | 1

  • Szpilki 
    Я всем советую смотреть сейчас тверское тв. Там тако-о-о-о-е... Доктор Геббельс отдыхает. Урицкий вчера заявил, что возрождает тверской трамвай, Тверь станет трамвайной столицей России. а трамвайная линия от Петербургского шоссе пойдет прямо в цеха диагностики и ремонта Вагонзавода.
    30.08.2017 11:51
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      Что за канал хоть?
      30.08.2017 12:37
      0 | 0
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