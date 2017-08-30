В тверском автобусе пострадала 87-летняя пассажирка

29 августа в 12.37 на Новом Волжском мосту в Твери столкнулись три автомобиля. Водитель «Опель Корса» догнал автомобиль Лада-217230, а тот в свою очередь врезался во впереди идущий «Фольксваген Поло». В аварии пострадал 2-летний пассажир «Опеля», мальчик на момент ДТП находился в детском кресле, после оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Также незначительные травмы получил водитель «Лады».

29 августа около 16.00 в Твери на проспекте 50 лет Октября, в районе д. 12 в автобусе МАЗ-3107466 упала 87-летняя пассажирка. Пенсионерка перемещалась по салону во время движения и не удержалась на ногах. Пострадавшую госпитализировали, сообщает пресс-служба областной ГАИ.