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В тверском автобусе пострадала 87-летняя пассажирка

В тверском автобусе пострадала 87-летняя пассажирка - ТИА
30 Августа 2017 09:50
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Фоторепортаж

29 августа в 12.37 на Новом Волжском мосту  в Твери столкнулись три автомобиля. Водитель «Опель Корса» догнал автомобиль Лада-217230, а тот в свою очередь врезался во впереди идущий «Фольксваген Поло». В аварии пострадал 2-летний пассажир «Опеля», мальчик на момент ДТП находился в детском кресле, после оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Также незначительные травмы получил водитель «Лады».

29 августа около 16.00 в Твери на проспекте 50 лет Октября, в районе д. 12 в автобусе МАЗ-3107466 упала 87-летняя пассажирка. Пенсионерка перемещалась по салону во время движения и не удержалась на ногах. Пострадавшую госпитализировали, сообщает пресс-служба областной ГАИ.

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Метки: пострадала пассажирка столкнулись три автомобиля
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