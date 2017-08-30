В Тверской области "Мерседес" столкнулся с "Фольксвагеном", металлическим ограждением и УАЗом

29 августа в 15.10 на 287 км дороги М-11 61-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Е200» ехал в сторону Санкт-Петербурга и увидел на своей полосе автомобиль УАЗ, который ранее попал в ДТП. Чтобы избежать столкновения с УАЗом, водитель «Мерседеса» перестроился в правую полосу перед близко движущимся автомобилем «Фольксваген Туарег».

В итоге водитель «Фольксвагена» врезался в «Мерседес», после чего «Мерседес» врезался в металлическое ограждение и тот самый УАЗ, с которого все началось. В ДТП пострадали водитель автомобиля «Мерседес» и его 52 –летняя пассажирка, они были госпитализированы в вышневолоцкую больницу. Также пострадала 36-летняя пассажирка «Фольксвагена», она от госпитализации отказалась, сообщает УГИБДД по Тверской области