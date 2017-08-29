Минздрав Тверской области проводит опрос на тему качества и доступности процедуры ЭКО

Министерство здравоохранения Тверской области проводит анонимный опрос на тему качества и доступности проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Участникам опроса предлагается ответить на вопросы о сроках ожидания, доступности предоставления услуги по предварительному обследованию и получения направления на ЭКО.

Опрос позволит оценить работу медицинских организаций по оказанию процедуры экстракорпорального оплодотворения. Результаты опроса будут использованы для качественного улучшения организации проведения процедуры ЭКО.



Опрос на тему ЭКО

Особенность проведения ЭКО заключается в том, что многие супружеские пары проходят процедуру несколько раз, прежде чем наступает беременность. В Тверской области процедура ЭКО реализуется при поддержке регионального Министерства здравоохранения в соответствии с программой государственных гарантий бесплатно, по полису ОМС. В 2016 году благодаря проводимым мероприятиям по развитию службы детства и родовспоможения существенным образом увеличились показатели эффективности проводимых процедур ЭКО. Для сравнения в 2016 году эффективность составила 34,1%, тогда как в 2015 году она была на уровне 28,5%. Всего в прошлом году в нашем регионе было проведено 888 процедур ЭКО, родилось 260 детей.