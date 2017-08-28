В Твери осудили охранника РК "Лазурный", который проломил голову посетителю

В ночь на 18 декабря 2015 года посетитель РК «Лазурный», находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался оплачивать коктейль, из-за чего возник конфликт с барменом, который обратился за помощью к помощнику администратора клуба Румянцеву.

После того, как дебошира не удалось успокоить, охранник вместе с другим посетителем решили силой вывести мужчину из клуба и потащили его к лестнице, ведущей на первый этаж. При попытке удержать вырывающегося клиента Румянцев потерял равновесие и упал на ступеньки, потянув за собой и нарушителя порядка. Далее, лежа на спине, Румянцев нанес находящемуся на нем сверху человеку несколько ударов кулаком по телу и голове. После избитого оттащили на первый этаж клуба.

На этом избиение не закончилось. Румянцев в тамбурном помещении РК «Лазурный» два раза ударил пострадавшего кулаком по голове, от которых тот упал на пол и перестал оказывать сопротивление, после чего охранник уже наносил удары по голове ногой.

Согласно заключению эксперта, у мужчины была открытая черепно-мозговая травма (тяжкий вред здоровью).

Подсудимый в судебном заседании виновным себя не признал.

Приговором Центрального районного суда Твери по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) Румянцеву назначено наказание - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

В срок отбытия наказания суд зачел время содержания осуждённого под стражей в порядке меры пресечения с 18 декабря 2015 года по 14 апреля 2016 года, а также под домашним арестом с 15 апреля 2016 года по 16 августа 2017 года.

Румянцев был взят под стражу в зале суда.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда удовлетворен судом частично в размере 1 млн. рублей.