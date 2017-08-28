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В Твери осудили охранника РК "Лазурный", который проломил голову посетителю

28 Августа 2017 17:27
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В ночь на 18 декабря 2015 года посетитель РК «Лазурный», находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался оплачивать коктейль, из-за чего возник конфликт с барменом, который обратился за помощью к помощнику администратора клуба Румянцеву.

После того, как дебошира не удалось успокоить, охранник вместе с другим посетителем решили силой вывести мужчину из клуба и потащили его к лестнице, ведущей на первый этаж. При попытке удержать вырывающегося клиента Румянцев потерял равновесие и упал на ступеньки, потянув за собой и нарушителя порядка. Далее, лежа на спине, Румянцев нанес находящемуся на нем сверху человеку несколько ударов кулаком по телу и голове. После избитого оттащили на первый этаж клуба.

На этом избиение не закончилось. Румянцев в тамбурном помещении РК «Лазурный» два раза ударил пострадавшего кулаком по голове, от которых тот упал на пол и перестал оказывать сопротивление, после чего охранник уже наносил удары по голове ногой.

Согласно заключению эксперта, у мужчины была открытая черепно-мозговая травма (тяжкий вред здоровью).

Подсудимый в судебном заседании виновным себя не признал.

Приговором Центрального районного суда Твери по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) Румянцеву назначено наказание - 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

В срок отбытия наказания суд зачел время содержания осуждённого под стражей в порядке меры пресечения с 18 декабря 2015 года по 14 апреля 2016 года, а также под домашним арестом с 15 апреля 2016 года по 16 августа 2017 года.

Румянцев был взят под стражу в зале суда.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда удовлетворен судом частично в размере 1 млн. рублей.

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Метки: рк лазурный антон румянцев охранник лазурного избил посетителя
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Комментарии (9)

  • Добрый крот 
    Дело Румянцева. Мне лично Румянцева немного жаль. Садиться в тюрьму из-за пьяни, которой крепость коктейля не понравилась обидно. Да ещё и денег ему платить за немного повреждённую репу...Можно подумать, что потерпевший до травмы был существенно умнее, нежели после оной.
    28.08.2017 17:46
    4 | 3

    • kudimov 
      Крот, я согласен с Вами. Пусть меня тоже минусуют, но я подписываюсь под Вашими словами, ибо в свое время насмотрелся на подобных посетителей. Увы, но и среди моих друзей есть такие, которым, как тока попадет больше какого-то количества, то начинают права качать без надобности.
      28.08.2017 19:17
      0 | 1

      • peshehod 
        В плюс Вашим знакомым качателям прав можно поставить хотя бы то, что  помнят такое слово - "права". Широкие же народные массы просто тихо пьют и ничего не пытаются качать, ни втрезве, ни спьяну. И возникает каверзный вопрос: а кто более матери-истории ценен: активная или спокойная протоплазма (по Шекли)?
        28.08.2017 19:34
        0 | 1

  • 1234@1234 
    Мало ему дали."Вышибала" должен был ему заломать руку и вывести из клуба,а не бить ногой по голове.
    28.08.2017 19:39
    0 | 0

  • Ин окентий 
    Похоже шта и в эти выходные в лазурном кому-то башку проломили...кровисча по всему асфальту.
    28.08.2017 19:54
    0 | 0

  • Бегемот 
    Охранник не имел права делать то что сделал, мало ему дали, надо лет 8 было!
    28.08.2017 19:58
    0 | 0

    • Добрый крот 
      А не надо нажираться до свинского состояния, а уж коли нажрался, то тихо отползай в свой свинарник, а не права качай, мол " я просил мартини с водкой взболтать, но не смешивать")
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      28.08.2017 20:05
      0 | 0

    • kudimov 
      Бег, в теории да - не имел. Но это надо изнутри видеть. Я видел много раз распальцовки клиентов - типа "хозяев жизни". Как же, они же платят! А охранник просто на работе.... Работа такая. Бывают издержки. Я бы и сам не выдержал.
      28.08.2017 20:08
      0 | 0

      • Добрый крот 
        Бегемот пьющий, небось...Или тожа из Лазурного выкидывали мордой в асфальт.)
        28.08.2017 20:10
        0 | 0
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