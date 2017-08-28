В Тверской области безработный пришел в гости к подруге и украл драгоценности

В отношении 37-летнего неработающего жителя Вышневолоцкого района возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщает УМВД по Тверской области, подозреваемый совершил тайное хищение ювелирных украшений. Инцидент произошел в квартире в городе Вышний Волочек.

Злоумышленник и 45-летняя потерпевшая знакомы. В день пропажи имущества подозреваемый находился в гостях у женщины. После его ухода потерпевшая обнаружила пропажу золотых украшений. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, тогда она обратилась за помощью в полицию.

Мужчина был задержан.