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В Тверской области безработный пришел в гости к подруге и украл драгоценности

28 Августа 2017 16:59
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В отношении 37-летнего неработающего жителя Вышневолоцкого района возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщает УМВД по Тверской области, подозреваемый совершил тайное хищение ювелирных украшений. Инцидент произошел в квартире в городе Вышний Волочек.

Злоумышленник и 45-летняя потерпевшая знакомы. В день пропажи имущества подозреваемый находился в гостях у женщины. После его ухода потерпевшая обнаружила пропажу золотых украшений. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, тогда она обратилась за помощью в полицию.

Мужчина был задержан.

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Метки: хищение имущества украл драгоценности обокрал подругу
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Комментарии (7)

  • Добрый крот 
    И опять ВВ! Хортон, что у вас там творится?
    28.08.2017 17:23
    0 | 1

    • horton 
      Со всей ответственностью заявляю: мои драгоценности на месте... на мне! )))
      28.08.2017 17:25
      0 | 0

      • Добрый крот 
        Хорошо,что не "во мне"!) А вообще, нравы вышневолочек весьма пали...Приглашать к себе домой мужчину, будучи с ним не расписамшись или не обручимшись-это моветон, а где-то даже и разврат-с...
        28.08.2017 17:32
        0 | 1

        • horton 
          А куда же мужчину приглашать не расписамшись? На ресторации у вышневолочанок денег нема... Так же как и у вышневолочаНИНов...
Думаете, надо сразу в ЗАГС приглашать? Так не идут же...)
          28.08.2017 17:36
          0 | 0

          • Добрый крот 
            Тода в библиотеку можна, на совместныя чтения трудов  В.Г. Белинскага...Библиотека в ВВ есть, небось. Небось Вы в библиотеке частой гостею были...Не одна, небось, туда шастали.) Да до ночи страницы листали пожелтевшия...
            28.08.2017 17:41
            0 | 1

            • horton 
              Да. Библиотеки пока есть, но не в том количестве, как было раньше, когда я по ним шастала...
"- А я вот в научный зал Ленинской библиотеки пропуск достала. 
- Зачем?
- Представляешь, какой там контингент? Академики, докторы, философы.
- Ну и что, будешь смотреть, как они читают?
- Много ты понимаешь. Там еще курилка есть..." )))
              28.08.2017 17:47
              0 | 1

              • antiER 
                Ещё хорошо на кладбище знакомится)
                28.08.2017 19:13
                0 | 1
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