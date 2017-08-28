В Тверской области безработный пришел в гости к подруге и украл драгоценности

В отношении 37-летнего неработающего жителя Вышневолоцкого района возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как сообщает УМВД по Тверской области, подозреваемый совершил тайное хищение ювелирных украшений. Инцидент произошел в квартире в городе Вышний Волочек.
Злоумышленник и 45-летняя потерпевшая знакомы. В день пропажи имущества подозреваемый находился в гостях у женщины. После его ухода потерпевшая обнаружила пропажу золотых украшений. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, тогда она обратилась за помощью в полицию.
Мужчина был задержан.
Комментарии (7)
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Добрый крот
28.08.2017 17:23
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horton
28.08.2017 17:25
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Добрый крот
28.08.2017 17:32
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horton
28.08.2017 17:36
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Добрый крот
28.08.2017 17:41
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horton
28.08.2017 17:47
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antiER
28.08.2017 19:13
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