В Твери откроется выставка работ юных дизайнеров

1 сентября, в 15.00 в лекционно-выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра открывается выставка «Даёшь дизайн! Юные мастера», которая продолжает череду праздничных мероприятий, посвященных 20-летию создания Тверского регионального отделения Союза дизайнеров России и представляет направление «дизайн-педагогика». Дизайн-педагогика занимается разработкой наиболее эффективных способов, интересных заданий и программ, методов и систем обучения дизайну, это творческое сотрудничество учителя и ученика, это проектная педагогика, направленная в будущее.

Это направление в своей профессиональной деятельности активно используют и развивают Ирина и Николай Арзамасцевы, а помогает им в этом Андрей Пучков – все они члены союза дизайнеров России. Являясь руководителями и педагогами детских студий «Зебра» и «Колибри» при Муниципальном Дворце Культуры «Химволокно», Ирина и Николай Арзамасцевы основную цель обучения детей дизайну видят в формировании творческой личности, умеющей нестандартно мыслить, владеющей навыками созидательного творчества, способной художественно преобразить окружающий мир.

Экспозиция выставки «Даёшь дизайн! Юные мастера» представляет авторские дизайн-проекты учащихся студий «Зебра» и «Колибри», выполненные под руководством наставников. Основные направления - это графический дизайн, архитектурно-дизайнерские проекты, арт-объекты. На выставке можно увидеть работы, посвящённые творчеству замечательного русского архитектора XVIII в. Н.А. Львова, много и плодотворно работавшего на Тверской земле.

Ещё один интересный проект посвящён Тверскому Императорскому дворцу. На занятиях в студиях ребята изучали историю Твери, тверского кремля, места, на котором стоит дворец, творчество и биографии архитекторов - строителей дворца, жителей и посетителей дворца, коллекцию Тверской областной картинной галереи. Были созданы живописные и графические детские работы, а некоторые юные авторы пошли еще дальше - сделали дизайнерские проекты - графические комплексы на эту тему: плакаты, афиши, открытки, деловую документацию с фирменным стилем.

Также на выставке представлены сделанные детьми шрифты, логотипы, знаки, дизайн упаковки, макеты.