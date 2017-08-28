tvernews.ru
28 августа Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери откроется выставка работ юных дизайнеров

28 Августа 2017 15:56
Автор:

 1 сентября, в 15.00 в лекционно-выставочном зале Тверского городского музейно-выставочного центра открывается выставка «Даёшь дизайн! Юные мастера», которая продолжает череду праздничных мероприятий, посвященных 20-летию создания Тверского регионального отделения Союза дизайнеров России и представляет направление «дизайн-педагогика». Дизайн-педагогика занимается разработкой наиболее эффективных способов, интересных заданий и программ, методов и систем обучения дизайну, это творческое сотрудничество учителя и ученика, это проектная педагогика, направленная в будущее.

Это направление в своей профессиональной деятельности активно используют и развивают Ирина и Николай Арзамасцевы, а помогает им в этом Андрей Пучков – все они члены союза дизайнеров России. Являясь руководителями и педагогами детских студий «Зебра» и «Колибри» при Муниципальном Дворце Культуры «Химволокно», Ирина и Николай Арзамасцевы основную цель обучения детей дизайну видят в формировании творческой личности, умеющей нестандартно мыслить, владеющей навыками созидательного творчества, способной художественно преобразить окружающий мир.

Экспозиция выставки «Даёшь дизайн! Юные мастера» представляет авторские дизайн-проекты учащихся студий «Зебра» и «Колибри», выполненные под руководством наставников. Основные направления - это графический дизайн, архитектурно-дизайнерские проекты, арт-объекты. На выставке можно увидеть работы, посвящённые творчеству замечательного русского архитектора XVIII в. Н.А. Львова, много и плодотворно работавшего на Тверской земле.

Ещё один интересный проект посвящён Тверскому Императорскому дворцу. На занятиях в студиях ребята изучали историю Твери, тверского кремля, места, на котором стоит дворец, творчество и биографии архитекторов - строителей дворца, жителей и посетителей дворца, коллекцию Тверской областной картинной галереи. Были созданы живописные и графические детские работы, а некоторые юные авторы пошли еще дальше - сделали дизайнерские проекты - графические комплексы на эту тему: плакаты, афиши, открытки, деловую документацию с фирменным стилем.

Также на выставке представлены сделанные детьми шрифты, логотипы, знаки, дизайн упаковки, макеты.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дизайнеры тверские дизайнеры союз дизайнеров
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Нужны ли платные парковки Твери?

2017-08-25 15:57
68

Минздрав Тверской области: в 2018 году средняя зарплата врачей составит почти 49 000 рублей

2017-08-23 15:00
67

В Твери появится областной Дворец бракосочетаний

2017-08-24 16:01
45

Игорь Руденя провёл совещание по развитию трамвайного движения в Твери

2017-08-25 15:11
38

В Твери за долги владельцу особняка отключили газ

2017-08-22 17:19
36

Руферы повесили флаг Российской Федерации на шпиле здания Речного вокзала в Твери

2017-08-22 09:16
36

На Бежецком шоссе сбили молодую лосиху

2017-08-25 20:20
28

В Тверской области за год отстрелят почти 2000 лосей и более 270 медведей

2017-08-22 14:09
26

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100