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Автором лучшей народной новости стал BeetleJuice, пожалевший несчастного водителя маршрутки

28 Августа 2017 14:01
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Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость по результатам прошлой недели с 21 по 27 августа. Абсолютным победителем оказался автор BeetleJuice, пожалевший несчастного водителя 8-й маршрутки.

Новость «Поможем всем миром водителю маршрутки» о том, как водитель гнал, как сумасшедший, ругался с пассажирами и игнорировал их просьбы остановиться, а потом признался, что устал и будет только благодарен, если пассажиры пожалуются на него и его уволят.

Добродушный автор на страницах ТИА обратился к хозяину 208 маршрута с просьбой «не держать насильно на работе человека, раз ему она так противна», не забыв опубликовать госномер маршрутки.

Новость набрала 51 «+» и кучу комментариев. Мы поздравляем автора и ждем в редакции для вручения приза – пригласительного на два лица в цирк на представление «Айсберг».

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Метки: итоги лучшей народной новости
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Комментарии (7)

  • Net. 
    Новость действительно актуальная. Мне вчера такой же "бедолага" на "6" маршруте попался. Вынес пенсионерке мозг за то, что она посетовала на отсутствие льгот и маленькую пенсию. После того как в её адрес полетело :.." хватит ныть!",  я вмешалась на что мне прилетело - " не ваше собачье  дело!". Извинился этот "рыцарь" только после моего порыва обратиться для разрешения ситуации в полицию.  Вот такие невольнонаёмные и бороздят  по дорогам нашего города. Увы!
    28.08.2017 14:13
    0 | 2

  • Добрый крот 
    Уж могли бы нашему ветерану А.В. сделать скидку на возраст и купить ему новый аккумулятор, именной...Старик был бы рад безмерно. Старый, что малый, ему много не надо. Внимания немного, да слово доброе, вот и вновь живёт старикашка.)
    28.08.2017 14:40
    1 | 4

    • horton 
      Нда... Прокатили нашего Алексея  ̶ ̶с̶в̶я̶т̶  свет Владимировича! )))
      28.08.2017 14:48
      0 | 3

      • Добрый крот 
        Как бы не запил горькую ветеран, ему много и не надо, ведь сердце изношено в боях под Кандагаром и Сайгоном...
        28.08.2017 14:52
        1 | 2

        • horton 
          Коли такой удар (кражу аккумулятора) пережил, знать сердце еще крепкое. Не наговаривайте на старца, повоюет ишшо! )
          28.08.2017 15:02
          0 | 2

          • Добрый крот 
            И всё же...Уважаемая редакция, поощрите старикашку.) Можа освежитель для салону или подшивку "Плейбоя" за 1973-й год...
            28.08.2017 15:07
            1 | 4

            • horton 
              Думаете, все остальные подшивки у него есть? )
              28.08.2017 19:49
              0 | 0
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