Автором лучшей народной новости стал BeetleJuice, пожалевший несчастного водителя маршрутки

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость по результатам прошлой недели с 21 по 27 августа. Абсолютным победителем оказался автор BeetleJuice, пожалевший несчастного водителя 8-й маршрутки.

Новость «Поможем всем миром водителю маршрутки» о том, как водитель гнал, как сумасшедший, ругался с пассажирами и игнорировал их просьбы остановиться, а потом признался, что устал и будет только благодарен, если пассажиры пожалуются на него и его уволят.

Добродушный автор на страницах ТИА обратился к хозяину 208 маршрута с просьбой «не держать насильно на работе человека, раз ему она так противна», не забыв опубликовать госномер маршрутки.

Новость набрала 51 «+» и кучу комментариев. Мы поздравляем автора и ждем в редакции для вручения приза – пригласительного на два лица в цирк на представление «Айсберг».