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В Горсаду проходит фестиваль "Чего хочет Тверь"

В Горсаду проходит фестиваль "Чего хочет Тверь" - ТИА
26 Августа 2017 19:33
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Фоторепортаж

В эти выходные городской сад превратился в мини-город, который точно знает, «чего хочет»: доступные и открытые депутаты и чиновники, современная служба спасения, театры, музеи, передовые вузы, благоустроенные дворы, парки и улицы, развлекательные и познавательные программы для детей и взрослых и, конечно, вкусная еда. Фестиваль проекта «Чего хочет Тверь» собрал 26 августа сотни горожан. Как проходит уникальное для города событие - в репортаже ТИА.

На территории горсада развернулось сегодня три десятка различных площадок -  МУП-ПАТП1, администрации города, Тверской городской Думы, МЧС, УМВД, ТвГУ, благотворительного фонда "Лав Энималс", больницы ОАО "РЖД", банка, музеев, театров, библиотек, досуговых центров, ресторанов и магазинов. Все они объединены в один огромный квест. Чтобы стать участником игры, каждый гость фестиваля оформляет "паспорт горожанина".

В документе - карта с расположением игровых точек. Выполняя задания на площадках, "горожанин" получает соответствующие печати в паспорте. А по результатам прохождения квеста - призы за собранные отметки от организаторов и партнеров. За 18 печатей - золотой приз, за 10 - серебряный и за 6 - бронзовый.

На площадке Тверской городской Думы участникам квеста предлагают правильно разделить полномочия законодательной и исполнительной власти в городе. В одну стопку сложить карточки с работой депутатов, в другую - городских чиновников. Рядом стоят депутаты, которые при необходимости объясняют, чем занимаются.

Напротив - палатка администрации города. Там задание куда сложнее - тест на знание системы государственного устройства разных стран. Чиновники готовы тут же провести юридический ликбез всем желающим. И заодно рассказать о ключевых проектах, реализуемых и планируемых к реализации в городе.

На площадке ЖК "Крылья" задания не такие сложные - например, назвать 5 авиаконструкторов СССР. Семья Ивановых справилась с заданием на "отлично". Фестиваль понравился и родителям, и дочке:

"Мы обязательно завтра придем на фестиваль шавармы. Я люблю готовить мясо в самом разном виде, хочется посмотреть, как это делают профессионалы", - говорит глава семейства. - Ну и съесть шаварму, конечно"

Выставка МЧС традиционно пользуется самым большим спросом. Надеть теплоотражающий костюм спасателя, порулить пожарной машиной желающих встроилась целая очередь.

- Ничего не слышно, тяжело и душновато, - поделались впечатлениями о костюме  Наталья. - А сам фестиваль впечатляет. В Москве что-то подобное часто проходит, а в Твери, по-моему, впервые. И это прорыв, как мне кажется.

Познакомиться с историей общественного транспорта участникам фестиваля предлагают на площадке от МУП «ПАТП-1».

Грузовой троллейбус

Развлекательная программа для детей на фестивале рассчитана на самый разный возраст.

10-летняя Софья с бабушкой Верой Николаевной смастерила Миньона с помощью 3Dручки, которая "пишет" горячей пластмассой вместо чернил:

Ресторанная зона с угощениями от тверских заведений и домашних кулинаров.

Открытый лекторий от экспертов в сфере городского развития:

Площадка благотворительного фонда "Лав Энималс"

Приличная очередь на площадке "Фонда Твери". Там желающие предлагают идеи по улучшению городской среды. Тверские студенты хотят современные остановки общественного транспорта, оборудованные Wi-Fi, и благоустройства Бобачёвской рощи.

Фонд Твери был создан всего неделю назад, как рассказала организатор фестиваля Юлия Саранова. На сегодняшний день все идеи на портале "Чего хочет Тверь" собраны (с марта на сайте зарегистрировалось порядка 2600 участников), обсуждены на экспертных встречах, в которых приняли участие больше 150 человек. Новый этап - это формирование команд вокруг тех идей, которые прошли обсуждение и признаны реалистичными и актуальными, и, что важно, решение вопросов финансирования - либо это бюджетные средства, либо средства горожан и спонсоров. Фонд Твери будет работать по механизму фонда местного сообщества - то есть аккумулировать местные ресурсы (частные и спонсорские) и направлять на решение проблем и реализацию идей.

- Что касается фестиваля, то это здорово, когда в таком легком формате мы может общаться друг с другом, с сотрудниками администрации, разных учреждений города. Мне кажется, главная наша цель - это развитие института добрососедства - завязывать контакты с людьми, рядом с которыми мы живем. Это улучшает климат города, а город - это люди, которые в нем живут.

Руководитель проекта Павел Парамонов:

- Мы поставили перед собой очень амбициозную задачу - вовлечь горожан в жизнь города, в принятие решений по улучшению городской жизни. К сожалению, гражданское общество в России формируется всегда на протесте, когда грубо нарушаются их права. Вообще, это специфика России - объединяться, когда приходит беда. Мы же строим проект на позитиве. Это не проект борьбы кого-то с  кем-то, а взаимодействия горожан и власти, чтобы город стал лучше.

Рассказывая о промежуточных результатах работы проекта (совсем молодого, функционирующего всего с марта 2017 года), Павел Парамонов говорит, что администрация города и правительство услышали горожан. Впереди - самое сложное  и самое главное - вместе реализовывать проекты и менять атмосферу города.

Фестиваль "Чего хочет Тверь" - это, конечно, не только развлечения, это, в первую очередь, возможность повлиять на город, в котором мы живем. Сегодня гости фестиваля смогли принят участие в обсуждении общественных городских пространств и будущего облика Твери, в частности, проектов благоустройства центральных улиц, которые будут реализованы с 2018 по 2022 год.

А ещё на фестивале можно заняться йогой, научиться танцевать на мастер-классах, сделать подставку для телефона своими руками и нарисовать почтовую открытку.

Проект «Чего хочет Тверь» ждет горожан на Фестивале в Городском саду 26 августа до 22.00 и 27 августа с 10.00 до 19.00. Подробна программа события по ссылке.

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Метки: чего хочет тверь горсад фестиваль чего хочет тверь павел парамонов городская среда развитие твери
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Комментарии (13)

  • kudimov 
    Почему-то власти хотят дружить с народом исключительно перед выборами. А избравшись - быстро охладевают к мнению общественности.
    26.08.2017 20:14
    0 | 13

  • Beqbmak 
    я уже начал скучать по Парамонову спасибо ТИА...
    26.08.2017 20:23
    0 | 12

  • pitkin 
    Граждане не нужны власти.От них одни проблемы.Граждане нужны только тогда,когда надо очередных кандидатов к кормушке поставить.Давно пора понять народу,что нынешняя власть служит не для людей, а для олигархов и чиновников.Люди -это прикрытие.
    26.08.2017 20:32
    0 | 5

  • kudimov 
    Раньше кандидаты клеили листовки, бегали по своим округам, собирали бабушек, самозабвенно записывали в блокнот ''наказы''... Теперь это видно не катит, бабушки не верят. Тогда идут другим путём, делают ставку на более молодого избирателя - получИче квест и распишитесь
    26.08.2017 20:58
    0 | 0

    • Профессор 
      Еще не сентябрь...
      26.08.2017 21:10
      0 | 1

  • Добрый крот 
    Ключевое в репортаже см. ниже. Действительно, мало кто знает, чем занимаются депутаты. Я, например, до сих пор этого не знаю. P.S.  Если спросить любого нынешнего депутатика ТГД, что именно он конкретного сделал из обещанного им же ранее, по пунктам, то в лучшем случае услышите поток словоблудия, не имеющего отношения к вопросу. Возьмём депутата Холодова, обещавшего улучшить положение дел с медициной, парковками...Хотя...скунса лучше не трогать.)
    Прикрепленные изображения:
    26.08.2017 21:20
    0 | 4

    • horror 
      2 недели осталось
      26.08.2017 21:22
      0 | 0

  • phils 
    хороший фест,  спасибо ПП.
агитации ноль, в отличии от соседних фестов,  ну разьве что цвета как бэ намекают.
    26.08.2017 21:31
    1 | 0

    • Добрый крот 
      Филька влез в костюм пожарного и осознал чего именно хочет Тверь...Фестиваль прошёл не зря.
      26.08.2017 21:36
      0 | 4

  • ilich 
    Пошлая имитация, превращающая жизнь в суррогат.
    26.08.2017 21:46
    0 | 2

    • vepr76 
      А как таки сие действо на земле обетованной проходит?
      26.08.2017 23:08
      0 | 0

  • babayka69 
    Прям по Фрейду: "Впереди - самое ложное  и самое главное". (В редакцию отправил, может переправят)
    26.08.2017 21:48
    0 | 0

  • vepr76 
    "Оплачено из избирательного фонда кандидата парамонова" забыли добавить?
    26.08.2017 23:10
    0 | 1
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