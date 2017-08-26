В Горсаду проходит фестиваль "Чего хочет Тверь"

В эти выходные городской сад превратился в мини-город, который точно знает, «чего хочет»: доступные и открытые депутаты и чиновники, современная служба спасения, театры, музеи, передовые вузы, благоустроенные дворы, парки и улицы, развлекательные и познавательные программы для детей и взрослых и, конечно, вкусная еда. Фестиваль проекта «Чего хочет Тверь» собрал 26 августа сотни горожан. Как проходит уникальное для города событие - в репортаже ТИА.

На территории горсада развернулось сегодня три десятка различных площадок - МУП-ПАТП1, администрации города, Тверской городской Думы, МЧС, УМВД, ТвГУ, благотворительного фонда "Лав Энималс", больницы ОАО "РЖД", банка, музеев, театров, библиотек, досуговых центров, ресторанов и магазинов. Все они объединены в один огромный квест. Чтобы стать участником игры, каждый гость фестиваля оформляет "паспорт горожанина".

В документе - карта с расположением игровых точек. Выполняя задания на площадках, "горожанин" получает соответствующие печати в паспорте. А по результатам прохождения квеста - призы за собранные отметки от организаторов и партнеров. За 18 печатей - золотой приз, за 10 - серебряный и за 6 - бронзовый.

На площадке Тверской городской Думы участникам квеста предлагают правильно разделить полномочия законодательной и исполнительной власти в городе. В одну стопку сложить карточки с работой депутатов, в другую - городских чиновников. Рядом стоят депутаты, которые при необходимости объясняют, чем занимаются.

Напротив - палатка администрации города. Там задание куда сложнее - тест на знание системы государственного устройства разных стран. Чиновники готовы тут же провести юридический ликбез всем желающим. И заодно рассказать о ключевых проектах, реализуемых и планируемых к реализации в городе.

На площадке ЖК "Крылья" задания не такие сложные - например, назвать 5 авиаконструкторов СССР. Семья Ивановых справилась с заданием на "отлично". Фестиваль понравился и родителям, и дочке:

"Мы обязательно завтра придем на фестиваль шавармы. Я люблю готовить мясо в самом разном виде, хочется посмотреть, как это делают профессионалы", - говорит глава семейства. - Ну и съесть шаварму, конечно"

Выставка МЧС традиционно пользуется самым большим спросом. Надеть теплоотражающий костюм спасателя, порулить пожарной машиной желающих встроилась целая очередь.

- Ничего не слышно, тяжело и душновато, - поделались впечатлениями о костюме Наталья. - А сам фестиваль впечатляет. В Москве что-то подобное часто проходит, а в Твери, по-моему, впервые. И это прорыв, как мне кажется.

Познакомиться с историей общественного транспорта участникам фестиваля предлагают на площадке от МУП «ПАТП-1».

Развлекательная программа для детей на фестивале рассчитана на самый разный возраст.

10-летняя Софья с бабушкой Верой Николаевной смастерила Миньона с помощью 3Dручки, которая "пишет" горячей пластмассой вместо чернил:

Ресторанная зона с угощениями от тверских заведений и домашних кулинаров.

Открытый лекторий от экспертов в сфере городского развития:

Площадка благотворительного фонда "Лав Энималс"

Приличная очередь на площадке "Фонда Твери". Там желающие предлагают идеи по улучшению городской среды. Тверские студенты хотят современные остановки общественного транспорта, оборудованные Wi-Fi, и благоустройства Бобачёвской рощи.

Фонд Твери был создан всего неделю назад, как рассказала организатор фестиваля Юлия Саранова. На сегодняшний день все идеи на портале "Чего хочет Тверь" собраны (с марта на сайте зарегистрировалось порядка 2600 участников), обсуждены на экспертных встречах, в которых приняли участие больше 150 человек. Новый этап - это формирование команд вокруг тех идей, которые прошли обсуждение и признаны реалистичными и актуальными, и, что важно, решение вопросов финансирования - либо это бюджетные средства, либо средства горожан и спонсоров. Фонд Твери будет работать по механизму фонда местного сообщества - то есть аккумулировать местные ресурсы (частные и спонсорские) и направлять на решение проблем и реализацию идей.

- Что касается фестиваля, то это здорово, когда в таком легком формате мы может общаться друг с другом, с сотрудниками администрации, разных учреждений города. Мне кажется, главная наша цель - это развитие института добрососедства - завязывать контакты с людьми, рядом с которыми мы живем. Это улучшает климат города, а город - это люди, которые в нем живут.

Руководитель проекта Павел Парамонов:

- Мы поставили перед собой очень амбициозную задачу - вовлечь горожан в жизнь города, в принятие решений по улучшению городской жизни. К сожалению, гражданское общество в России формируется всегда на протесте, когда грубо нарушаются их права. Вообще, это специфика России - объединяться, когда приходит беда. Мы же строим проект на позитиве. Это не проект борьбы кого-то с кем-то, а взаимодействия горожан и власти, чтобы город стал лучше.

Рассказывая о промежуточных результатах работы проекта (совсем молодого, функционирующего всего с марта 2017 года), Павел Парамонов говорит, что администрация города и правительство услышали горожан. Впереди - самое сложное и самое главное - вместе реализовывать проекты и менять атмосферу города.

Фестиваль "Чего хочет Тверь" - это, конечно, не только развлечения, это, в первую очередь, возможность повлиять на город, в котором мы живем. Сегодня гости фестиваля смогли принят участие в обсуждении общественных городских пространств и будущего облика Твери, в частности, проектов благоустройства центральных улиц, которые будут реализованы с 2018 по 2022 год.

А ещё на фестивале можно заняться йогой, научиться танцевать на мастер-классах, сделать подставку для телефона своими руками и нарисовать почтовую открытку.

Проект «Чего хочет Тверь» ждет горожан на Фестивале в Городском саду 26 августа до 22.00 и 27 августа с 10.00 до 19.00. Подробна программа события по ссылке.