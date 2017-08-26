Перед судом предстанут бывшие полицейские и бизнесмен за похищение человека и вымогательство

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и двух бывших сотрудников регионального УМВД России. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. «а, з» ч. 2 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, удержание в качестве заложника, покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В марте 2016 года индивидуальный предприниматель обратился к своему другу - начальнику одного из отделений УМВД России по Тверской области - с предложением похитить истца по гражданскому делу, на что сотрудник полиции согласился. Для преступления он привлек своего подчиненного-старшего оперуполномоченного по особо важным делам. 18 мая 2016 года обвиняемые похитили мужчину, которого затем держали в доме в деревне Трояново Калининского района. Злоумышленники потребовали выкуп - 5 миллионов рублей.

Один из полицейских выдвинул требования женщине, действовавшей от имени потерпевшего на основании доверенности по гражданскому делу по иску в отношении индивидуального предпринимателя, о передаче ему 2 миллионов рублей. Деньги он требовал за не возбуждение в отношении нее уголовного дела по факту якобы фальсификации доказательств. Хотя полицейский знал, что на самом деле было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Преступления удалось раскрыть сотрудникам УФСБ России по Тверской области.

14 июня 2016 года потерпевшему удалось сбежать из плена.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.