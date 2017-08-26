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В горсаду пройдёт фестиваль «Чего хочет Тверь»

В горсаду пройдёт фестиваль «Чего хочет Тверь» - ТИА
26 Августа 2017 09:20
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Фоторепортаж

26 и 27 августа состоится фестиваль «Чего хочет Тверь», организаторы которого подготовили интересную программу не только для взрослых, но и для самых маленьких горожан.

Участников Фестиваля ждет квест «Играем в город»: импровизированные ВУЗ, магазин, больница, банк, библиотека, театр и другие городские учреждения, которые подготовят задания для юных и взрослых гостей праздника. Выполнивших задания, ждут призы от орагнизаторов и партнеров Фестиваля.

В течение двух дней будет работать ресторанная зона с угощениями от тверских заведений и домашних кулинаров. На образовательной программе горожане смогут посетить открытый лекторий от экспертов в сфере городского развития и выставочную зону с историей общественного транспорта и фотоисторией Твери. Также пройдет неформальный прием граждан сотрудниками Администрации города, в рамках которого жители смогут задать интересующие вопросы. В общественной мастерской участники своими руками создадут арт-объект, а на мастер-классе по живописи нарисуют картину города.

В рамках дополнительной программы утром пройдут занятия по йоге, вечером – кинопоказ и игра в лото. Кроме того, всех гостей Фестиваля в течение двух дней ждут музыкальные выступления и танцевальные разминки от коллективов и студий города.

Также участники смогут познакомиться с историей общественного транспорта на площадке от МУП «ПАТП-1», сделать город из лего на площадке досугового центра, смастерить подставку для телефона и нарисовать почтовую открытку в арт-лаборатории.

Управление МЧС России по Тверской области представит свою технику и проведет соревнования для детей по надеванию на время защитного костюма, а Театр юного зрителя проведет мастер-класс по речевой разминке и устроит настоящую театральную фотозону для своих гостей.

Также будет и ряд познавательных площадок для детей. Студия иностранных языков научит английскому языку, пройдет увлекательная мастерская по рисованию 3Д ручками.

 

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Метки: В горсаду пройдёт фестиваль «Чего хочет Тверь»
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Комментарии (9)

  • 1234@1234 
    Тверь ничего не хочет! А вот тверичи,действительно,чего то хотят.
    26.08.2017 09:34
    0 | 6

  • Добрый крот 
    А я и так знаю, чего хочет Тверь. Чтобы те,кто руководят ею, были просто честными и порядочными, думающими о городе и людях, а не о своей выгоде. Этого достаточно. Но...мы ведь живём в особенной стране, где таковых во власти днём с огнём и с лупой.
    26.08.2017 09:38
    0 | 10

  • Jailbreak 
    Тверь хочет нормальные дороги, по которым ездят не чадящие  как паровозы, а экологичные автобусы и маршрутки. Тверь хочет, чтобы коммунальные платежи от госмонополистов не росли бешеными темпами, а снизились до нормальных. Тверь хочет, чтобы врач в больнице получал больше депутата и чтобы квалифицированные специалисты не уезжали в Москву из-за этого. Тверь хочет, чтобы власть вспоминала о том, что есть Тверь и она чего-то может хотеть, не только перед выборами раз в 5 лет, а каждый день. Но, впрочем, разве кому-то реально интересно, что хочет Тверь? Вместо этого мы потанцуем и поиграем в горсаду.
    26.08.2017 10:25
    0 | 7

    • guset 
      Если врач будет получать больше депутата то тогда:

Грамотные и образованные люди будут обходить такую работу стороной. На альтруистах тут не выедешь. 
Для воровства появится оправдание. Ну типа дали мандат и крутись как хочешь.

Нет, депутат должен получать много, наверное даже больше чем сейчас. Только ответственность должна быть куда как выше среднего. Вот так вот рухнул речной при тех же обстоятельствах - и ВЖУХ гордума в полном составе уехала в командировку на урановые рудники. Лет на пять.
      26.08.2017 14:22
      0 | 1

  • RSERG 
    А за чей счет сей банкет?
    26.08.2017 10:29
    0 | 4

    • alextver4 
      Тоже интересно )))
      26.08.2017 12:55
      0 | 1

  • Szpilki 
    Граждане, будьте осторожны! Сильно смахивает на секту.
    26.08.2017 12:40
    0 | 1

  • pitkin 
    Тверь хочет жесткой,но справедливой власти.Народ устал от некомпетентных и малограмотных чиновников,которые про людей вспоминают,когда грядут выборы.Власть превратилась в большую кормушку и комфортную среду, где можно получать хорошие бабки, имитировать бурную деятель "на благо граждан" и заниматься своими делами.Одним словом, Твери нужен хороший хозяин с хорошим хозяйством.
    26.08.2017 12:42
    0 | 1

  • CADET 
    Организаторы:центр НКО при поддержке администрации г.Твери и ЖК "Крылья".
    26.08.2017 14:22
    0 | 0
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