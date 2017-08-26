В горсаду пройдёт фестиваль «Чего хочет Тверь»

26 и 27 августа состоится фестиваль «Чего хочет Тверь», организаторы которого подготовили интересную программу не только для взрослых, но и для самых маленьких горожан.
Участников Фестиваля ждет квест «Играем в город»: импровизированные ВУЗ, магазин, больница, банк, библиотека, театр и другие городские учреждения, которые подготовят задания для юных и взрослых гостей праздника. Выполнивших задания, ждут призы от орагнизаторов и партнеров Фестиваля.
В течение двух дней будет работать ресторанная зона с угощениями от тверских заведений и домашних кулинаров. На образовательной программе горожане смогут посетить открытый лекторий от экспертов в сфере городского развития и выставочную зону с историей общественного транспорта и фотоисторией Твери. Также пройдет неформальный прием граждан сотрудниками Администрации города, в рамках которого жители смогут задать интересующие вопросы. В общественной мастерской участники своими руками создадут арт-объект, а на мастер-классе по живописи нарисуют картину города.
В рамках дополнительной программы утром пройдут занятия по йоге, вечером – кинопоказ и игра в лото. Кроме того, всех гостей Фестиваля в течение двух дней ждут музыкальные выступления и танцевальные разминки от коллективов и студий города.
Также участники смогут познакомиться с историей общественного транспорта на площадке от МУП «ПАТП-1», сделать город из лего на площадке досугового центра, смастерить подставку для телефона и нарисовать почтовую открытку в арт-лаборатории.
Управление МЧС России по Тверской области представит свою технику и проведет соревнования для детей по надеванию на время защитного костюма, а Театр юного зрителя проведет мастер-класс по речевой разминке и устроит настоящую театральную фотозону для своих гостей.
Также будет и ряд познавательных площадок для детей. Студия иностранных языков научит английскому языку, пройдет увлекательная мастерская по рисованию 3Д ручками.
Комментарии (9)
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CADET
26.08.2017 14:22
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