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Готовится документация для проектирования и строительства детской областной больницы в Твери

25 Августа 2017 21:40
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В Тверской области готовится пакет документов, необходимых для проектирования и строительства новой детской областной клинической больницы. Вопрос обсуждался 25 августа на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Новая областная детская больница рассчитана на 420 коек. Ее площадь составит около 50 тыс. квадратных метров. Помимо стационарного, здесь будут лечебно-диагностическое и параклиническое отделения. В стационарный блок войдут 17 отделений, включая неонатологию. В диагностический – эндоскопия, отделения лучевой, функциональной диагностики и другие. Будет создана вся необходимая инфраструктура: вертолетная площадка, стоянка для автотранспорта, боксы для скорых.

Ориентировочная стоимость объекта – 4,5 млрд руб. Предположительные сроки строительства – 2018-2020 годы.

Определено место расположения больницы – рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Неподалеку также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж.

- В Твери должен появиться высокотехнологичный детский центр, медицинский городок, где будет оказываться специализированная помощь детям по разным направлениям. Чтобы люди, приезжающие из районов, получали качественные медицинские услуги в одном месте, – сказал губернатор.

Сейчас ведется подготовка необходимой документации на обеспечение федерального софинансирования и разработку проекта. Уже получены предварительные технические условия на присоединение к инженерным сетям. Определена проектная организация – АО «МАКСПроект». В активе компании – ряд федеральных медицинских учреждений, перинатальные центры, построенные в разных регионах страны.

На совещании обсуждались детали реализации проекта строительства детской областной больницы. Планируется представить его уже к апрелю будущего года.

Вопрос появления новой ДОКБ в Тверской области обсуждался на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец при участии губернатора Игоря Рудени.

По его итогам были даны поручения Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта, сообщает правительство Тверской области

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Метки: детская областная больница тверь пожар игорь руденя
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Комментарии (6)

  • VladislaV 
    А с мостом че там?
    25.08.2017 22:10
    1 | 4

    • Pascal Paoli 
      Готовится документация )))
      25.08.2017 22:12
      1 | 6

  • kudimov 
    На самом деле - как комические куплеты с этими документациями)) Ими все может и закончиться)) ведь приятно же жителям области, что готовятся документации на мост, больницу, экспо, сити, пойму Тьмаки, б-р Цанова, Речной, туризм.....
    25.08.2017 22:15
    1 | 4

    • Gans 
      :) пора другая... выборная... чудеса свершаются...
      26.08.2017 00:32
      0 | 0

  • Добрый крот 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    25.08.2017 23:36
    0 | 1

  • Vtveri 
    Стелился лёгкий п..шь
    26.08.2017 00:06
    0 | 0
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