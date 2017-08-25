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Команда тверских операторов примет участие в 5-м Чемпионате России среди вальщиков леса «Лесоруб-2017»

25 Августа 2017 15:28
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С 7 по 9 сентября в г. Петрозаводск Республики Карелия пройдет 5-й Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2017». Тверскую область на Чемпионате будет представлять команда ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз».

Программа Чемпионата предполагает соревнования, выставку спецтехники, оборудования и аксессуаров, мастер-класс от лучших лесозаготовителей и культурно-развлекательную программу для гостей.

Соревнования среди операторов лесозаготовительной техники включают в себя серию упражнений:

Для валочной машины (Харвестер)
1. Сборка пильного аппарата и установка его на головку харвестера.

2. Раскряжевка бревна длиной 6,0 (5,5) м (диаметром 14-15 см на 10 чураков по 50 см каждый. Упражнение выполняется на время.

3. Валка дерева.
Для выполнения упражнения оператор Харвестера должен повалить дерево в заданном направлении в створ 2 м. Судьями оценивается точность валки дерева, лежащего на земле.

4. Рациональный раскрой дерева. Раскряжевка дерева с обеспечением максимального выхода деловой древесины и качества сортимента.

Для трелевочной машины (Форвардер)

1. Погрузка-разгрузка бревен, переезд.

2. Башня (самое зрелищное упражнение для Форвардера)
Для выполнения упражнения оператор Форвардера ставит машину в желаемое место и положение, далее оператор поднимает чураки (длиной 50 см) и ставит их друг на друга по одному в любом порядке. Башня из сложенных друг на друга чураков должна держаться в вертикальном положении пока манипулятор не поставлен в конечное положение.

 

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Метки: чемпионат вальщиков леса лесоруб-2017
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