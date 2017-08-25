В Тверской области застолье закончилось поножовщиной

В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» поступило сообщение от врачей скорой помощи о госпитализации 35-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости.

Сотрудники полиции выяснили, что в день происшествия между двумя мужчинами произошел конфликт во время совместного распития спиртного. Один из участников застолья взял кухонный нож и нанес им своему приятелю удар в живот, после чего скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Тверской области