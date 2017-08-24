В Тверской области в первый класс пойдут более 14,6 тысяч ребят

Готовность регионов к началу нового учебного года обсудили на совещании в режиме видеоконференции, которое 24 августа провела заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. От Верхневолжья в нём приняли участие заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский и Министр образования региона Наталья Сенникова. По данным ведомства, 100% образовательных учреждений региона прошли приёмку и откроются 1 сентября.

Всего к началу 2017-2018 учебного года готовились 1158 учреждений образования, в частности, 505 школ. В первый класс пойдут более 14,6 тысячи ребят, общее число учеников составит свыше 134 тысяч человек.

В 2017 году в Тверской области планируется ввести 580 мест в школах. За счёт капремонта расширятся общеобразовательные организации Твери, Калязинского и Лихославльского районов. Идёт строительство новых школ в Старицком районе и региональном центре.

На проведение ремонтных работ в учреждениях образования, обеспечение комплексной безопасности, закупку оборудования из консолидированного бюджета региона выделено порядка 1,1 млрд рублей. В том числе, 116,6 млн рублей — приоритетные направления — замену оконных блоков, ремонт санитарных комнат и спортзалов, а также кровель.

23 школы приняли участие в федеральном проекте «Сельский спорт», в рамках которого отремонтированы спортзалы, открыты новые уличные спортплощадки, закуплен инвентарь.

Ежедневно в 38 муниципальных образованиях Тверской области более 10,3 тысячи сельских школьников добираются к месту учёбы на автобусах. В 2017 году для школ Верхневолжья приобретено 39 новых единиц транспорта, что позволило обновить автопарк учреждений и снять со школьных маршрутов машины, работающие свыше 10 лет.

В преддверии 1 сентября 4 тысячи детей Тверской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили школьные наборы: ранцы и канцелярские принадлежности. Традиционно к Дню знаний всем первоклассникам вручат светоотражатели.