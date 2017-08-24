Неизвестные жестоко расправились с семьёй кондитера: женщину зарезали, спящего супруга покалечили

Зверское убийство произошло, пожалуй, в самом спокойном районе Твери – Мамулино. Ранним утром 24 августа местная жительница, занимающаяся дома изготовлением тортов на заказ, сама открыла дверь своему убийце. Неизвестный нанес 49-летней кондитеру несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Супруг погибшей в это время спал и проснулся от того, что его режут ножом. Так рассказывают соседи.

В подъезде многоквартирного дома на улице Оснабрюкской, где произошло убийство, пол в пятнах запёкшейся крови. А рядом с квартирой убитой лежат резиновые перчатки. Все соседи только и говорят о случившейся трагедии.

Приятельница убитой – её соседка снизу – рассказала, что утром услышала странные звуки, как будто кто-то наверху двигает табуретки: «Знаете, это как ногой табуретку отодвигаешь – примерно такой шум. Как будто табуретки просто громко двигают. Но ни криков, ни ругани – ничего такого не было".

Муж погибшей в этой время спал в соседней комнате после ночной смены. Он успел рассказать, что проснулся от того, что его «кто-то режет». Супругу неизвестный нанес серьезные травмы головы, он госпитализирован.

В квартире, как рассказывает соседка, все было залито кровью.

Убитая работала в одном из кафе города и пекла дома торты на заказ. Клиенты шли чередою – выпечка действительно была очень вкусной, рассказывают соседи. Почему произошло убийство, никто не понимает – женщина была абсолютно неконфликтным человеком и очень хорошим мастером своего дела.

У погибшей осталось два сына – 22 и 26 лет. Один из них рассказал, что сегодня утром к маме должен был прийти клиент за свадебным тортом. Это же подтверждает и соседка: 23 августа она приходила к погибшей в гости и та хвасталась тортом, который испекла на торжество.

В то же время другие соседи видели, как двое мужчин не спеша выносили из подъезда торт. В том, кто совершил убийство кондитера, предстоит разобраться правоохранительным органам. Сейчас официальной информации от следователей нет.

Жители дома в шоке от случившегося: «Ужасно, что средь бела дня все это произошло. У нас же спальный район, двадцать лет тут живем, все друг друга знают, всегда все было спокойно».

Заволжский межрайонный следственный отдел г. Тверь регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).