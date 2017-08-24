В Твери пенсионерка получила тяжелые травмы, заходя в маршрутку

Авария произошла в 13.34 в Твери, на улице Горького в маршрутке № 51 – автомобиль ПАЗ. 70-летняя женщина заходила в маршрутку, водитель не заметил ее и стал отъезжать от остановки. Пенсионерка не удержалась на ногах и упала, пострадавшую госпитализировали в тверскую городскую больницу №1, пояснили ТИА в пресс-службе областной ГАИ. Как стало известно ТИА, женщина получила серьезные травмы, в том числе сломала шейку бедра.
Комментарии (2)
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alextver4
24.08.2017 18:50
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Danny
(https://www.facebook.com/DannyFrost69)
24.08.2017 21:13
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