В Тверской области девушка погибла под колёсами "Сапсана"

Несчастный случай произошёл днём 23 августа в Вышневолоцком районе
В 16:55 высокоскоростной поезд «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, на 361-м километре Октябрьской железной дороги сбил на перегоне Леонтьево – Вышний Волочек девушку.
Как сообщили ТИА в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь, личность девушки на данный момент не установлена.
На вид погибшей примерно 25 лет, среднее телосложение, волосы темно-каштанового цвета.
Комментарии (1)
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Судья
24.08.2017 14:47
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