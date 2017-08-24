В Тверской области девушка погибла под колёсами "Сапсана"

Несчастный случай произошёл днём 23 августа в Вышневолоцком районе

В 16:55 высокоскоростной поезд «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, на 361-м километре Октябрьской железной дороги сбил на перегоне Леонтьево – Вышний Волочек девушку.

Как сообщили ТИА в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь, личность девушки на данный момент не установлена.

На вид погибшей примерно 25 лет, среднее телосложение, волосы темно-каштанового цвета.