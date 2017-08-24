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В Тверской области девушка погибла под колёсами "Сапсана"

В Тверской области девушка погибла под колёсами "Сапсана" - ТИА
24 Августа 2017 13:36
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Фотограф: cv.wikipedia.org

Несчастный случай произошёл днём 23 августа в Вышневолоцком районе

В 16:55 высокоскоростной поезд «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, на 361-м километре Октябрьской железной дороги сбил на перегоне Леонтьево – Вышний Волочек девушку.

Как сообщили ТИА в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь, личность девушки на данный момент не установлена. 

На вид погибшей примерно 25 лет, среднее телосложение, волосы темно-каштанового цвета.

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Метки: сапсан сбил человека несчастный случай на железной дороге
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Комментарии (1)

  • Судья 
    еще говорят у нас пешеходы внимательные,а водители нет!!!
    24.08.2017 14:47
    0 | 2
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