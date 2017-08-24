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1 сентября во всех школах страны пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее»

24 Августа 2017 11:06
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Тематический урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития в России. Уроки пройдут для школьников всех возрастов, начиная с 1 класса.  

Программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях социально-экономического развития Российской Федерации, отраженных в проекте Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года, разрабатываемой в настоящее время Правительством РФ.

Идея проведения такого урока неоднократно высказывалась педагогами, общественными деятелями, а также представителями Общероссийского народного фронта. По мнению экспертов, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и её развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи.

Среди основных направлений, рассматриваемых на уроках, предлагается обсуждение развития инновационной российской экономики (перспективные проекты, в которых молодые люди смогут найти свое место после окончании учебных заведений), освоение российских территорий и пространственное развитие России (например, проект «Дальневосточный гектар»), сохранение природы, наука и технологии, а также государственная безопасность и политика, сообщает Министерство образования и науки Российской Федерации.

 

 

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Метки: 1 сентября день знаний тематический урок министерство образования
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Комментарии (2)

  • Partisan 
    Зачем в первом классе рассказывать про проект "Дальневосточный гектар"?
    24.08.2017 11:40
    0 | 0

    • RSERG 
      А потому как в десятом уже понимают, что им лапшу на уши вешают.
      24.08.2017 11:45
      0 | 0
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