1 сентября во всех школах страны пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее»

Тематический урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития в России. Уроки пройдут для школьников всех возрастов, начиная с 1 класса.

Программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях социально-экономического развития Российской Федерации, отраженных в проекте Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года, разрабатываемой в настоящее время Правительством РФ.

Идея проведения такого урока неоднократно высказывалась педагогами, общественными деятелями, а также представителями Общероссийского народного фронта. По мнению экспертов, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и её развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи.

Среди основных направлений, рассматриваемых на уроках, предлагается обсуждение развития инновационной российской экономики (перспективные проекты, в которых молодые люди смогут найти свое место после окончании учебных заведений), освоение российских территорий и пространственное развитие России (например, проект «Дальневосточный гектар»), сохранение природы, наука и технологии, а также государственная безопасность и политика, сообщает Министерство образования и науки Российской Федерации.