В Тверской области молодой водитель с недельным стажем вождения устроил серьезное ДТП

В Калязинском районе 23 августа на 85 км автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец 19-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron (стаж управления транспортными средствами 1 неделя), ехал со стороны г. Сергиев Посад в сторону Калязина и не справился с управлением.

Из-за чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. В аварии пострадали водитель иномарки и его 15-летний пассажир. Оба госпитализированы.