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В Тверской области молодой водитель с недельным стажем вождения устроил серьезное ДТП

24 Августа 2017 09:33
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В Калязинском районе 23 августа на 85 км автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец 19-летний водитель автомобиля SsangYong Kyron (стаж управления транспортными средствами 1 неделя), ехал со стороны г. Сергиев Посад в сторону Калязина и не справился с управлением.

Из-за чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. В аварии пострадали водитель иномарки и его 15-летний пассажир. Оба госпитализированы.

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Метки: дтп с пострадавшими съехал в кювет серьезное дтп водитель-чайник
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Комментарии (1)

  • Varg 
    Лихо автомобиль припарковал.
    24.08.2017 09:52
    0 | 2
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