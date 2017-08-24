Приглашаем на работу журналиста

Коммуникабельность, активность, инициативность, стрессоустойчивость - необходимые качества в нашей работе. Мы обещаем нескучную работу, сплоченную команду. Зарплата по итогам собеседования. Ждем резюме на почту info@tvernews.ru.
Коммуникабельность, активность, инициативность, стрессоустойчивость - необходимые качества в нашей работе. Мы обещаем нескучную работу, сплоченную команду. Зарплата по итогам собеседования. Ждем резюме на почту info@tvernews.ru.
|2017-08-21 09:55
|2017-08-21 15:44
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