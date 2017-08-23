Судебные приставы проведут акцию «Заплати алименты – собери ребенка в школу»

В рамках ежегодной акции «Заплати алименты – собери ребенка в школу» в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области пройдет «Горячая телефонная линия» по вопросам взыскания алиментных платежей.

24 и 28 августа каждый обратившийся по телефону сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, о применении мер принудительного исполнения к должнику, например таких, как обращение взыскания на имущество, ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, применение ограничения на пользование должником специальным правом, привлечение к административной и уголовной ответственности.

Задать вопросы с 10 до 13 часов возможно 24 августа 2017 года по телефону: 8(4822) 55-92-05 и 28 августа 2017 года по телефону: 8(4822)55-91-18.