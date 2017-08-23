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В центре Твери девушку сбил автомобиль

23 Августа 2017 09:53
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ДТП произошло утром 23 августа на улице Советская. 28-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу и ее сбил автомобиль «Дэу Нексия». У пешехода диагностированы ссадины и ушибы.

Фото читателя ТИА Александры

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Метки: дтп в твери сбили девушку
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Комментарии (7)

  • RSERG 
    Если сбил на пешеходном переходе, сразу тюрьма и лишения водительских прав на вечно.  Только так водилы поймут что переход это святое. А то встанешь на переход, и ждешь когда же водятлы проедут, а потом дойдешь до середины , вроде машины стоят, но обязательно кто нибудь проедет перед носом.
    23.08.2017 10:01
    8 | 3

    • romich 
      А ты камнями по ним, камнями.
      23.08.2017 10:23
      1 | 3

    • hockey 
      Судя по высказыванию Вам уважаемый нужно уяснить 2 момента:
1 у пешехода есть не только права, но и обязанности например пункт ПДД 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

2 в не зависимости от своих прав пешеход должен понимать, что существуют законы физики по которым автомобиль не может остановиться мгновенно, а также то что человек - крайне хрупкое создание и на дороге он очень уязвим.

В связи с вышеизложенным и также не имея видеозаписи случившегося, советую не делать таких резких и безапелляционных обвинений.
      23.08.2017 11:25
      0 | 1

      • RSERG 
        Сходи сегодня на Туполева, попробуй перейти улицу на любом пешеходном переходе, ну хотя бы на 2-й Новозаводской, и ты убедишься в правоте моих слов. Смотри осторожней чтоб тебя какой нибудь лихач не сбил.!!!!!!!
        23.08.2017 11:51
        0 | 0

  • Zorkiy 
    Может стойка обзор перекрыла - бывает...
    23.08.2017 10:14
    0 | 3

  • no name 
    Обновили новый московский асфальт. Там разметки еще нет, а на знаки видимо не смотрел.
    23.08.2017 10:31
    1 | 1

  • abeltv 
    Даже если знаки видел, разметки нет, на 180 градусов голову за сотые доли секунды не повернёшь. 
Пешеходу же предписано ПДД:
"4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)
(см. текст в предыдущей "редакции")" 
Так что надо смотреть прежде чем переходишь дорогу.
Кстати тормозной путь автомобиля при скорости 60 км/час примерно 30 метров. Более подробно смотри в таблице.
    Прикрепленные изображения:
    23.08.2017 11:23
    0 | 0
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