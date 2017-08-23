В центре Твери девушку сбил автомобиль

ДТП произошло утром 23 августа на улице Советская. 28-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу и ее сбил автомобиль «Дэу Нексия». У пешехода диагностированы ссадины и ушибы.
Фото читателя ТИА Александры
ДТП произошло утром 23 августа на улице Советская. 28-летняя девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу и ее сбил автомобиль «Дэу Нексия». У пешехода диагностированы ссадины и ушибы.
Фото читателя ТИА Александры
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Комментарии (7)
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23.08.2017 11:23
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