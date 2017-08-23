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В Твери погиб разработчик IT-системы управления войсками Минобороны Никита Сабурин

23 Августа 2017 09:37
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Ещё 14 августа Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» в ориентировках сообщил о пропаже жителя Москвы Никиты Сабурина и объявил о сборе добровольцев на поиски. Мужчина приехал в Тверь в гости к матери. Последний раз выходил на связь в ночь на 13 августа. Днем 14 августа был зафиксирован последний вход в его аккаунт ВКонтакте. А 15 августа ГУ МЧС по Тверской области» информировало о происшествии – в Волга в черте города было обнаружено тело мужчины. Им и оказался пропавший Никита Сабурин.

По словам родственников, у погибшего пропали два сотовых телефона и две банковские карточки. Из Твери Сабурин собирался поехать в Санкт-Петербург на совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017».

Как выяснил РБК, погибший занимался разработкой IT-систем для российских оборонных предприятий и занимал там руководящие должности. Так, Сабурин принимал непосредственное участие в разработке единой системы управления войсками «Заря».

По словам следователей, криминальная версия смерти Сабурина на данный момент не рассматривается. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины было попадание воды в дыхательные пути при утоплении, каких-либо телесных повреждений обнаружено не было.

 

 

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Метки: никита сабурин пропал человек
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Комментарии (3)

  • RSERG 
    А два сотовых телефона и две банковские карточки тоже нахлебались воды и утонули,?
    23.08.2017 10:04
    0 | 1

  • Varg 
    Предотвратили "утечку мозгов" к наиболее вероятному противнику.
    23.08.2017 10:08
    0 | 4

  • Эго 
    Мягко говоря, все очень странно...
    23.08.2017 11:09
    0 | 1
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