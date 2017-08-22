СК начал проверку по факту публикации на ТИА новости о падении школьницы с эскалатора

ТИА писало, что 21 августа в Твери в ТЦ "Рубин" школьница сорвалась с шестиметровой высоты. ЧП произошло около 20.00 на эскалаторе, соединяющем первый и второй этаж торгового комплекса «Рубин-2». Ребенка госпитализировали.

По данному сообщению Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.