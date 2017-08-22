tvernews.ru
22 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

СК начал проверку по факту публикации на ТИА новости о падении школьницы с эскалатора

22 Августа 2017 16:43
Автор:

ТИА писало, что 21 августа в Твери в ТЦ "Рубин" школьница сорвалась с шестиметровой высоты. ЧП произошло около 20.00 на эскалаторе, соединяющем первый и второй этаж торгового комплекса «Рубин-2». Ребенка госпитализировали.

По данному сообщению Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: школьница сорвалась с высоты происшествие на эскалаторе упала с эскалатора
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • Partisan 
    Пьяная была, наверно.
    22.08.2017 16:46
    1 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Поймали её на реке Амазонке,
Девка упала в неё с парохода,
Плывущего вверх по течению тихо -
Видимо, пьяной была очень сильно...
      22.08.2017 17:14
      0 | 2

      • TvereZ 
        Хе. Представил СК в роли того племени... )))
        22.08.2017 19:33
        0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
154

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
57

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
51

17 августа Тверь отметила «утро дисциплинированных водителей»

2017-08-17 09:44
46

В Твери недалеко от жилых домов сваливают шпалы. Не опасно ли это?

2017-08-21 16:44
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100