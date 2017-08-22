СК начал проверку по факту публикации на ТИА новости о падении школьницы с эскалатора

ТИА писало, что 21 августа в Твери в ТЦ "Рубин" школьница сорвалась с шестиметровой высоты. ЧП произошло около 20.00 на эскалаторе, соединяющем первый и второй этаж торгового комплекса «Рубин-2». Ребенка госпитализировали.
По данному сообщению Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии (3)
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Partisan
22.08.2017 16:46
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Uylo_Yobannen
22.08.2017 17:14
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TvereZ
22.08.2017 19:33
0
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