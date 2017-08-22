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В Удомле осуждён мужчина за пьяные вождения и жестокое избиение человека

22 Августа 2017 13:59
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В Удомле вынесен приговор местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (ч.4 ст. 111 УК РФ и ст. 264.1 УК РФ).

Как установлено в суде, мужчина, ранее подвернутый административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 17 сентября 2016 года вновь сел пьяным за руль. Он же 29 октября, будучи пьяным, в одном из домов п. Еремково Удомельского района жестоко избил мужчину. От полученных травм потерпевший впоследствии скончался в Вышневолоцкой ЦРБ.

По результатам судебного рассмотрения уголовного дела подсудимый приговорен к 6 годам 25 дням лишения свободы в колонии строгого режима, также приговором суда он лишен водительских прав на 2 года.

 

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Метки: пьяный водитель пьяный за рулём избил человека забил до смерти повторное вождение в пьяном виде
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    Гуманно наказали. До смерти забил человека, а срок получил всего на 25 дней больше, чем некая дама за смс-ку в Грузию.
    22.08.2017 14:53
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