Тверские спортсмены завоевали 13 медалей всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров

Сборная Тверской области завоевала 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовых медалей на первенстве России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. Состязания прошли в Казани и собрали спортсменов из 26 регионов. С отличными результатами тверских гребцов поздравил губернатор Игорь Руденя.

Золото соревнований выиграла Алия Алмакаева в заезде каноэ-двоек на 500 метров. Вторую золотую медаль сборной региона принес экипаж каноэ-четвёрки в составе Никиты Брюсова, Егора Куликова, Евгения Лаврищева и Юрия Макарова. Ещё два золота — на счету Артёма Кузахметова.

Серебряные медали в разных категориях взяли Никита Брюсов, Полина Дюкова, Владимир Попов, Михаил Носаль, Артём Кузахметов, экипаж-двойка Юрия Макарова и Егора Куликова, а также четвёрка в составе Михаила Носаля, Евгения Лаврищева, Егора Куликова и Никиты Брюсова.

Бронзовую медаль в каноэ-четвёрке на дистанциях 200 и 100 м получил Артём Кузахметов, сообщает правительство Тверской области.