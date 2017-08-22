В МУП «ПАТП-1» уверили, что ни одна шпала и ни один сантиметр рельсов украдены не будут

Такое официальное заявление сделали на предприятии, сославшись, что устали от слухов и домыслов по поводу кражи рельсов и шпал с демонтируемых участков. Все пригодные материалы вновь будут использованы, а рухлядь утилизирована, но подконтрольно и комиссионно.

"Надоело слушать домыслы про «воровство» рельс и шпал, которые снимают в городе в рамках проводимой реконструкции дорог в Твери. Уверен, что информация из первых рук будет действительно интересна для вас:

1. В Твери сейчас идёт демонтаж рельсо-шпальной решетки. Не надо путать с демонтажем трамвайного пути! Трамвайный путь, контактная сеть ОСТАЮТСЯ там, где и были раньше. Никак не изменился и правовой статус трамвайных путей Твери. Это ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ позиция Губернатора И.М. Рудени, которую я и весь коллектив МУП «ПАТП-1» искренне разделяем.

2. Непосредственно перед началом работ все участки трамвайных путей в городе с курвиметром комиссионно с участием и управления транспорта, и департамента имущества администрации города были пройдены пешком и измерены. Составлен официальный акт инвентаризации трамвайных путей.

3. Всё (до штуки шпал и других различных комплектующих, до сантиметра рельс, каждого болта и соединения) учитывается и хранится на территории трамвайного парка на Соминке. При этом проводится фотовидеофиксация заезда КАЖДОЙ загруженной машины, процесс разгрузки и складирования и выезда с территории парка КАЖДОЙ разгрузившейся машины.

4. Всё поступающее в парк комиссионно пересчитывается и перемеривается и составляются акты-приёма передачи материальных ценностей на ответственное хранение.

5. Все рельсы и шпалы, все остальные комплектующие будут после окончания работ по демонтажу рельсо-шпальной решётки с трамвайных путей КОМИССИОННО проактированы и рассортированы по возможности их дальнейшего использования при ремонте трамвайных путей.

6. Предполагается, что все, что можно использовать или восстановить, будет актировано направляться на склад запчастей, а то, что однозначно нельзя использовать, будет утилизировано после открытых конкурсных процедур, проводимых с целью отбора наиболее выгодного предложения для МУП "ПАТП-1" по утилизации вредных сгнивших деревянных шпал и продажи металлолома.

7. Уже объявлены конкурсные процедуры на проведение ЗАМЕНЫ рельсо-шпальной решётки на участке от площади Капошвара до улицы Ерофеева и из снятых рельс отбираются для использования на этом участке более километра пригодных для повторной эксплуатации рельс и необходимого количества комплектующих.

8. Все представители СМИ и общественность могут сами увидеть и зафиксировать процесс утилизации и хранения снятой рельсо-шпальной решетки. Для этого нужно только одно - сделать заявку на посещение режимного объекта, каковым по требованиям федерального законодательства является, в том числе и трамвайный парк нашего предприятия. Секретов нет, есть огромное желание, чтобы улицы нашего любимого города были благоустроенны, чтобы общественный транспорт был безопасным, комфортным и экологичным, чтобы тверской трамвай был не только символом, но и надежным видом транспорта столицы Верхневолжья. Я знаю, так и будет".