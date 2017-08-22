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В МУП «ПАТП-1» уверили, что ни одна шпала и ни один сантиметр рельсов украдены не будут

В МУП «ПАТП-1» уверили, что ни одна шпала и ни один сантиметр рельсов украдены не будут - ТИА
22 Августа 2017 12:30
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Фоторепортаж

Такое официальное заявление сделали на предприятии, сославшись, что устали от слухов и домыслов по поводу кражи рельсов и шпал с демонтируемых участков. Все пригодные материалы вновь будут использованы, а рухлядь утилизирована, но подконтрольно и комиссионно.

"Надоело слушать домыслы про «воровство» рельс и шпал, которые снимают в городе в рамках проводимой реконструкции дорог в Твери. Уверен, что информация из первых рук будет действительно интересна для вас:

1. В Твери сейчас идёт демонтаж рельсо-шпальной решетки. Не надо путать с демонтажем трамвайного пути! Трамвайный путь, контактная сеть ОСТАЮТСЯ там, где и были раньше. Никак не изменился и правовой статус трамвайных путей Твери. Это ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ позиция Губернатора И.М. Рудени, которую я и весь коллектив МУП «ПАТП-1» искренне разделяем.

2. Непосредственно перед началом работ все участки трамвайных путей в городе с курвиметром комиссионно с участием и управления транспорта, и департамента имущества администрации города были пройдены пешком и измерены. Составлен официальный акт инвентаризации трамвайных путей.

3. Всё (до штуки шпал и других различных комплектующих, до сантиметра рельс, каждого болта и соединения) учитывается и хранится на территории трамвайного парка на Соминке. При этом проводится фотовидеофиксация заезда КАЖДОЙ загруженной машины, процесс разгрузки и складирования и выезда с территории парка КАЖДОЙ разгрузившейся машины.

4. Всё поступающее в парк комиссионно пересчитывается и перемеривается и составляются акты-приёма передачи материальных ценностей на ответственное хранение.

5. Все рельсы и шпалы, все остальные комплектующие будут после окончания работ по демонтажу рельсо-шпальной решётки с трамвайных путей КОМИССИОННО проактированы и рассортированы по возможности их дальнейшего использования при ремонте трамвайных путей.

6. Предполагается, что все, что можно использовать или восстановить, будет актировано направляться на склад запчастей, а то, что однозначно нельзя использовать, будет утилизировано после открытых конкурсных процедур, проводимых с целью отбора наиболее выгодного предложения для МУП "ПАТП-1" по утилизации вредных сгнивших деревянных шпал и продажи металлолома.

7. Уже объявлены конкурсные процедуры на проведение ЗАМЕНЫ рельсо-шпальной решётки на участке от площади Капошвара до улицы Ерофеева и из снятых рельс отбираются для использования на этом участке более километра пригодных для повторной эксплуатации рельс и необходимого количества комплектующих.

8. Все представители СМИ и общественность могут сами увидеть и зафиксировать процесс утилизации и хранения снятой рельсо-шпальной решетки. Для этого нужно только одно - сделать заявку на посещение режимного объекта, каковым по требованиям федерального законодательства является, в том числе и трамвайный парк нашего предприятия. Секретов нет, есть огромное желание, чтобы улицы нашего любимого города были благоустроенны, чтобы общественный транспорт был безопасным, комфортным и экологичным, чтобы тверской трамвай был не только символом, но и надежным видом транспорта столицы Верхневолжья. Я знаю, так и будет".

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Метки: муп «патп-1» патп-1 артур сычёв демонтаж рельсов демонтаж рельсов в Твери
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Комментарии (16)

  • ДеД 
    Всё правильно. Но при чём тут ПАТП-1?
    22.08.2017 12:48
    1 | 0

    • TvereZ 
      Просто трамваи и троллейбусы давно уже отдали на откуп автобусному парку. Угадайте,  кто из списка (трамваи, троллейбусы, автобусы) потребляет больше расходки и з/ч и на ком можно больше распилить?
      22.08.2017 15:11
      0 | 2

  • jazz-y 
    первый пункт просто шикарен - мы все демонтировали и убрали, но по бумагам здесь по-прежнему трамвайные пути (если что)
    Прикрепленные изображения:
    22.08.2017 12:48
    0 | 9

    • jj_men 
      Это новые технологии -  трамвай будет двигаться по трамвайным путям без рельсов ( и шпал) и это "ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ позиция Губернатора И.М. Рудени, которую я и весь коллектив МУП «ПАТП-1» искренне разделяем" Финиш.
      22.08.2017 16:45
      0 | 4

  • Szpilki 
    Всё уже украдено до нас.
    Прикрепленные изображения:
    22.08.2017 12:50
    0 | 4

  • Szpilki 
    Сколько же людей занимаются фотовидеофиксацией заезда КАЖДОЙ загруженной машины, процесса разгрузки и складирования и выезда с территории парка КАЖДОЙ разгрузившейся машины, комиссионным пересчитыванием, перемериванием, составлением актов, рассортировыванием, направлением на склад запчастей, утилизированием после открытых конкурсных процедур, продажей металлолома. Вот почему в Твери маленькая безработица.
    22.08.2017 12:56
    0 | 2

  • fen 15 
    На фото ни одного акта не обнаружено. Они хоть есть или ещё в компьютере, там проще редактировать. Один треп, факты, факты господа.
    22.08.2017 12:57
    0 | 1

  • protivvsex 
    На месте испытательного полигона построили заправку, следите за застройкой оборотных колец, и первый пункт будет посрамлен.
    22.08.2017 13:02
    0 | 3

  • Naum 
    Верю...
    22.08.2017 13:09
    0 | 2

  • VladislaV 
    Перечислен кратенький списочек работ на пару тысяч человек.
    22.08.2017 13:15
    0 | 5

  • nynkuH 
    по традиции
    Прикрепленные изображения:
    22.08.2017 14:53
    0 | 5

  • jj_men 
    "что ни одна шпала и ни один сантиметр рельсов украдены не будут".
Конечно не будут. У нас не принято воровать ни поштучно, ни по сантиметру. Только опт.
    22.08.2017 16:19
    0 | 4

  • VladislaV 
    И контроль над контролерами и фотовидеофиксация фотовидеофиксации контролеров.
    22.08.2017 16:31
    0 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Заголовок переделан из девиза "ни капли в рот, ни сантиметра в жопу"?
    22.08.2017 16:33
    0 | 4

  • Varg 
    Рельсы - рельсы, шпалы - шпалы...
    22.08.2017 16:36
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    Врут-с! Нагло-с! Контактная сеть трамвая на проспекте Калинина демонтирована (насчет участка до Капошвара не скажу, давненько там не был), так что аминь, трамвай на Пролетарку, не будет его там... Ну а уж насчет конташки по Советской и в прочих местах, то я думаю, что она давно уже сдана в цветмет и переплавлена на что-то более нужное, нежели трамвай для Твери...
    22.08.2017 18:26
    0 | 3
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