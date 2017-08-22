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Судебные приставы разыскивают жителя Твери, задолжавшего более полумиллиона рублей по алиментам

Судебные приставы разыскивают жителя Твери, задолжавшего более полумиллиона рублей по алиментам - ТИА
22 Августа 2017 11:21
Автор:

Постановлением судебного пристава Твери объявлен в розыск 35-летний Корсаков Алексей Николаевич, он должник по алиментам.

Ещё в 2011 году судебный пристав Пролетарского районного отдела УФССП России по Тверской области возбудил исполнительное производство: по решению суда мужчина обязан выплачивать алименты ежемесячно несовершеннолетнему ребёнку. Однако папаша от взыскателя и судебных приставов длительный период времени скрывается. Официально мужчина не трудоустроен, не проживает по месту регистрации. Задолженность по алиментам - более 600 тысяч рублей.

УФССП России по Тверской области обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить по одному из телефонов:

– Межрайонный отдел судебных приставов по розыску 8 (48 22) 50 56 17;

– дежурная часть Управления 8 (48 22) 55 93 97;

– круглосуточный «телефон доверия» 8 (48 22) 50 42 89.

Конфиденциальность любой информации и сведений о месте нахождения должника гарантируется.  

 

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Метки: алминты долги по алиментам судебные приставы розыск долги уфспп по тверской области
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Комментарии (2)

  • Бегемот 
    Ищите ищите, отрабатывайте зарплату
    22.08.2017 12:53
    0 | 2

  • SeregaTver 
    Огласите весь список, сколько нашли и сколько взыскали а мы посчитаем ваше КПД.
    22.08.2017 14:44
    0 | 1
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