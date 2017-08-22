Жительница Тверской области на своем участке вырастила 145 кустов мака

Жительница города Белый на своем приусадебном участке выращивала мак. Стражи порядка изъяли 145 кустов запрещенного к возделыванию растения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время оперативники выясняют, с какой целью подозреваемая выращивала и хранила наркосодержащие растения в таком количестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.