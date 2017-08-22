tvernews.ru
22 августа Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Жительница Тверской области на своем участке вырастила 145 кустов мака

21 Августа 2017 17:23
Автор:

Жительница города Белый на своем приусадебном участке выращивала мак. Стражи порядка изъяли 145 кустов запрещенного к возделыванию растения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время оперативники выясняют, с какой целью подозреваемая выращивала и хранила наркосодержащие растения в таком количестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: выращивала мак кусты мака маковая солома мак
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • RSERG 
    А может это кулинарный мак, без наркоты. Эх, люблю пирожки с маком.!!!!
    21.08.2017 18:56
    0 | 1

    • komarwasaw 
      Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
      22.08.2017 01:37
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Что такое криптовалюта? Зачем она нужна, как и где её использовать? Немного о цифровой экономике читайте в материале ТИА

2017-08-21 09:55
144

Самолёты из Мигалово больше не будут летать над Тверью

2017-08-18 17:50
57

Тверской предприниматель рассказал, как арендовал помещения в ТЦ «Тандем» и остался без мебели, бизнеса и денег

2017-08-15 12:34
56

Теперь мы можем проверить алкоголь на "палёность" с помощью гаджетов

2017-08-16 09:37
53

"Редкинского стрелка", убившего 9 человек, будет судить коллегия из трёх федеральных судей

2017-08-18 14:25
53

Игорь Руденя: Речной вокзал будет восстановлен в историческом виде

2017-08-15 15:03
51

Про работу Мясной лавки гипермаркета

2017-08-16 09:12
50

Асфальт для ремонта тверских улиц везут из Москвы

2017-08-21 15:44
50

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100