Жительница Тверской области на своем участке вырастила 145 кустов мака

Жительница города Белый на своем приусадебном участке выращивала мак. Стражи порядка изъяли 145 кустов запрещенного к возделыванию растения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В настоящее время оперативники выясняют, с какой целью подозреваемая выращивала и хранила наркосодержащие растения в таком количестве, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Комментарии (2)
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RSERG
21.08.2017 18:56
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komarwasaw
22.08.2017 01:37
0
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