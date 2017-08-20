В Тверской области ребенок прыгал на батуте и сломал руку

Инцидент произошел 13 августа в городе Конаково Тверской области. 7-летний мальчик прыгал на батуте в парке аттракционов и сломал руку. Ребенка госпитализировали в местную больницу. 18 августа о произошедшем сообщили правоохранительным органам.

По данному факту следственным отделом по городу Конаково проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области