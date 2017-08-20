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В Тверской области ребенок прыгал на батуте и сломал руку

19 Августа 2017 22:06
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Инцидент произошел 13 августа в городе Конаково Тверской области. 7-летний мальчик прыгал на батуте в парке аттракционов и сломал руку. Ребенка госпитализировали в местную больницу. 18 августа о произошедшем сообщили правоохранительным органам.

По данному факту следственным отделом по городу Конаково проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области

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Метки: ребенок сломал руку травма на батуте
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Комментарии (5)

  • horton 
    Да... В наше время батутов не было. Приходилось прыгать с крыши сарая, ещё с дерева. Вроде, все целы. Ну, если и случалось что, моды извещать правоохранительные органы раньше тоже не было...
    19.08.2017 23:13
    0 | 2

    • Proletary 
      Мы бесплатно прыгали. Если за прыжок с крыши сарая берут деньги, не грех и ментовку привлечь.
      19.08.2017 23:33
      0 | 0

    • Dobry кrtek 
      Демократии не было. Потому все молчали.
      19.08.2017 23:33
      0 | 0

    • fenikishin 
      Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости.
Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь  http://vkk.me/nikoden
      20.08.2017 01:58
      0 | 0

  • Gans 
    ТИА... Такое ТИА...
    19.08.2017 23:55
    0 | 0
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