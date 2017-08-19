В Тверской области мотоциклист врезался в фуру

В Тверской области 18 августа около 19.30 на 374км автодороги М-9 «Балтия» Западнодвинского района мотоциклист врезался в фуру. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области, 35-летняя женщина, управляя мотоциклом БМВ, выезжала со второстепенной дороги и не пропустила фуру ДАФ ХF 105. Водитель мотоцикла БМВ госпитализирована.

В 16.00 на 114км автодороги «Тверь-Ржев» Ржевского района 63-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Логан» выезжала со второстепенной дороги (со стороны деревни Глебово) на главную и не пропустила «ВАЗ – 2114». В ДТП пострадала 77-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан», ее госпитализировали в ЦРБ города Ржева.