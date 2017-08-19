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В Тверской области на трассе М-10 «Россия» КАМАЗ врезался в «Сканию»

В Тверской области на трассе М-10 «Россия» КАМАЗ врезался в «Сканию» - ТИА
19 Августа 2017 11:49
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Фоторепортаж

Авария произошла минувшей ночью,18 августа, в Конаковском районе Тверской области. В 23.30 на 118 км трассы «Россия» 54 летний водитель КАМАЗа с прицепом ехал в сторону Москвы, превысил скорость и «догнал» фуру «Скания» с прицепом, под управлением 34-летнего водителя. В ДТП пострадал только водитель КАМАЗа, с многочисленными ушибами его доставили в больницу, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области

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Метки: КАМАЗ врезался в фуру
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Комментарии (2)

  • hatamoto san 
    скоростной камаз решил подтолкнуть тихохода сканию
как говорил Задорнов: только в нашей стране...
    19.08.2017 12:20
    0 | 0

    • hellraiser 
      Прощелкал торможение перед светофором, еще на ленинградке , в районе смолино Камри сгоревшая стоит
      19.08.2017 12:36
      0 | 0
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