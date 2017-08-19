В Тверской области на трассе М-10 «Россия» КАМАЗ врезался в «Сканию»

Авария произошла минувшей ночью,18 августа, в Конаковском районе Тверской области. В 23.30 на 118 км трассы «Россия» 54 летний водитель КАМАЗа с прицепом ехал в сторону Москвы, превысил скорость и «догнал» фуру «Скания» с прицепом, под управлением 34-летнего водителя. В ДТП пострадал только водитель КАМАЗа, с многочисленными ушибами его доставили в больницу, сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области