Дачник в Тверской области на огороде выращивал коноплю

В Кувшиновское отделение полиции поступило сообщение о предприимчивом огороднике, сотрудники правопорядка выехали на место, чтобы оценить урожай. Оперативная информация подтвердилась, в городе Кувшиново местный 35-летний безработный житель на своем приусадебном участке выращивал коноплю.

Мужчина очень бережно относился к посадкам: огородил их забором, регулярно поливал и пропалывал. Но урожай собрать не пришлось, полиция забрала все 140 кустов конопли. В доме огородника полиция нашла еще и коробку с уже собранными листьями наркосодержащего растения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области